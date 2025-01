Aida prosto z Nowego Jorku

Kino Światowid zaprasza na pierwszą w tym roku transmisję z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku. 25 stycznia o 18.30 widzowie obejrzą ponadczasowe dzieło Verdiego pt. „Aida”.

Sopranistka Angel Blue wcieli się w etiopską księżniczkę, której serce rozdarte jest pomiędzy miłością do człowieka a miłością do ojczyzny. Nowa produkcja w reżyserii Michaela Mayera przenosi widzów do wnętrz majestatycznych piramid i złoconych grobowców starożytnego Egiptu za pomocą misternych projekcji i oszałamiających animacji. W obsadzie, oprócz Angel Blue, znajdują się także mezzosopranistka Judit Kutasi jako rywalka Aidy, Amneris, oraz polski tenor Piotr Beczała jako wojownik Radames. Dyrektor muzyczny Met, Yannick Nézet-Séguin, stanie na podium, aby poprowadzić orkiestrę podczas transmisji.

Bilety na wydarzenie dostępne są w kasie kina, biletomacie oraz na stronie www.bilet.swiatowid.elblag.pl