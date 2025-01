„Aida” The Metropolitan Opera 

Kino Światowid w Elblągu zaprasza na kolejną spektakularną transmisję z cyklu The Metropolitan Opera. W sobotę, 25 stycznia, o godzinie 18:30, na dużym ekranie wyświetlona zostanie opera Giuseppe Verdiego „Aida”.

To monumentalne widowisko - nowa produkcja „Aidy”, w reżyserii Michaela Mayera, zabierze widzów do starożytnego Egiptu, ukazując majestatyczne piramidy i złocone grobowce, które ożyją dzięki misternym projekcjom i oszałamiającym animacjom. Ta wspaniała inscenizacja to prawdziwa uczta dla oczu i uszu. „Aida” to spektakl pełen pasji, dramatu i wspaniałej muzyki, który połączy doskonałą scenografię z emocjonującą fabułą. Transmisja prosto z Nowego Jorku to gwarancja niezapomnianego doświadczenia artystycznego, które zachwyci każdego miłośnika opery.

W rolach głównych wystąpią wybitni artyści:

Angel Blue jako etiopska księżniczka Aida,

Judit Kutasi w roli rywalki Aidy-Amneris,

Piotr Beczała jako wojownik Radames,

Yannick Nézet-Séguin, dyrektor muzyczny Met, poprowadzi orkiestrę.

Bilety można nabyć:

Online – bilet.swiatowid.elblag.pl

Kasa CSE „Światowid” w Elblągu: poniedziałek-piątek, 14:30-20:30 oraz w weekendy, 11:30-20:30.

Biletomat – w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.