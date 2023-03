Aleksandry rozdane!

Podczas obchodów 62. Międzynarodowego Dnia Teatru widzowie mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć najnowszy spektakl elbląskiego teatru: „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna” Ivo Brešana w reżyserii Katarzyny Deszcz. Wręczono także Aleksandry, doroczne nagrody teatru w kategoriach: Najlepsza Kobieca Rola Roku i Najlepsza Męska Rola Roku przyznawane przez Kapitułę, w skład której wchodzą znawcy i obserwatorzy życia teatralnego. Zdjęcia.

„Przedstawienie Hamleta…” jest uważane za najwybitniejsze dzieło Ivo Brešana. Autor kilkakrotnie zmieniał swój tekst, który ostateczny kształt nabrał dzięki współpracy z reżyserem i aktorami w 1971 r. Dzisiaj, ponad pięćdziesiąt lat później, sytuacja jest podobna – reżyserka, Katarzyna Deszcz wspólnie z aktorami długo pracowali nad tekstem Brešana, by nadać mu aktualny wydźwięk.

- Podjęłam się adaptacji, a właściwie jest to adaptacja zbiorowa, ponieważ w trakcie prób, co chwilę ktoś coś dokłada, dorzuca. Zostały schematy, które są zapisane w dramacie, jego struktura. W jakiejś niewielkiej lokalnej społeczności ludzie postanawiają wystawić „Hamleta” Szekspira. Ale ten język jest dla nich za trudny i postanawiają go przepisać. A my całą sytuację postanowiliśmy przesunąć w czasie o 50 lat do przodu – mówiła na dwa tygodnie przed premierą Katarzyna Deszcz. Jak może zabrzmieć „Hamlet” w zderzeniu z małomiasteczkowymi realiami? Czy z banału życia codziennego uda się wskrzesić wzniosłego ducha szekspirowskich dylematów? Jak z tekstem Szekspira poradzili sobie mieszkańcy Głuchej Dolnej? Każdy musi koniecznie przekonać się sam, wybierając na spektakl.

Rozdano również Aleksandry, doroczne nagrody teatru w kategoriach: Najlepsza Kobieca Rola Roku i Najlepsza Męska Rola Roku przyznawane przez Kapitułę, w skład której wchodzą znawcy i obserwatorzy życia teatralnego.

W tym roku nominację za Kobiecą Rolę Roku 2022 otrzymały: Ewelina Bemnarek za rolę Alice w Kłamstwie, Ewelina Bemnarek za rolę Maggie w Dajcie mi tenora, Magdalena Fennig-Rusinowska za rolę Przemądrzałej kaczuszki w Kaczuszkowej karuzeli

Nominację za Męską Rolę Roku 2022 otrzymali: Artur Hauke za rolę Saundersa w Dajcie mi tenora!, Krzysztof Żabka za rolę Tito Merellego w Dajcie mi tenora!, Artur Hauke za rolę Michela w Kłamstwie.

Aleksandra zdobyła Ewelina Bemnarek za rolę "Alice" w sztuce "Kłamstwo" i Artur Hauke za rolę " Saundersa" w "Dajcie mi Tenora". Najwierniejszy Widz Zbiorowy: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy w Tczewie, Przyjaciel Teatru: Włodzimierz Wawro