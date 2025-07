Amerykański sen Josepha Konopki w Muzeum

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza na wystawę „American Dream. Życie i twórczość Josepha Konopki” - pierwszą w Polsce tak obszerną prezentację dzieł tego amerykańskiego malarza o polskich korzeniach, którego dorobek do dziś pozostaje niemal nieznany nad Wisłą, mimo wieloletniej obecności na artystycznej scenie Stanów Zjednoczonych.

Joseph S. Konopka (1932–2013) urodził się w Filadelfii w rodzinie polskich emigrantów. Wychowany w wieloetnicznym Jersey City, wcześnie objawił talent artystyczny, który rozwijał w Cooper Union Art School oraz na Columbia University w Nowym Jorku. Przez ponad pięć dekad pracował jako scenograf dla NBC, współtworząc wizualną oprawę najważniejszych programów amerykańskiej telewizji – od „Tonight Show” i relacji z misji Apollo, po konkursy Miss America. Jako ilustrator służył także w Białym Domu, przygotowując materiały graficzne dla oficjalnych wydarzeń prezydenckich, doradzając prezydentowi Dwightowi Eisenhowerowi.

Równolegle z pracą zawodową rozwijał własną twórczość malarską. Konopka wypracował unikalny styl, a jego obrazy – intymne, oszczędne, wyważone – sytuują go w nurcie wyznaczonym przez klasyków amerykańskiego malarstwa realistycznego, takich jak Winslow Homer, Edward Hopper, czy Andrew Wyeth. Tworzył przede wszystkim z potrzeby serca – dokumentując świat, który znał najlepiej: krajobrazy New Jersey, architekturę przedmieść, portrety bliskich oraz swej największej muzy -ukochanej żony Casimery. Jego prace znajdują się dziś w zbiorach ponad 170 instytucji na całym świecie.

Konopka – mimo sukcesów w Ameryce – nigdy nie zerwał więzi z Polską. W ostatnich latach życia zaczął przekazywać swoje prace rodzimym muzeom, chcąc pozostawić w ojczyźnie przodków trwały ślad. Wystawa w Elblągu po raz pierwszy prezentuje tak szeroki wybór jego twórczości. W jednym miejscu zgromadzono dzieła z kolekcji Muzeów Narodowych w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie i Kielcach, a także z Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Muzeum Miedzi w Legnicy, Muzeum Okręgowego w Toruniu, a także zbiorów własnych Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

Wystawa w Elblągu to nie tylko spotkanie z nieodkrytym jeszcze artystą, ale także refleksja nad historią polskiej emigracji i rolą kultury w budowaniu pomostów między dwiema ojczyznami. To wreszcie unikalna okazja, by poznać twórcę, który całym życiem udowadniał, że amerykański sen może mieć polskie serce.

Wystawa „American Dream. Życie i twórczość Josepha Konopki” w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.

Wernisaż 08.08.2025 godz. 18.00

Wystawa dostępna do 09.11.2025 r.