Anielskie święto i strażacki jubileusz

W sobotę (4 lipca) odbędzie się dwudziesty pierwszy „Zlot miłośników aniołów”. Imprezę połączono z obchodami jubileuszu 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Aniołowie.

Na tegoroczną, dwudziestą pierwszą edycję Zlotu w Aniołowie (gm. Pasłęk) organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji. Zaprezentują się wioski tematyczne z powiatu elbląskiego, będzie pokaz anielskiej mody, spektakl teatralny z anielskim przesłaniem i warsztaty pieczenia lokalnego przysmaku – anielskich ruchańców.

Do 30 czerwca organizator - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” przyjmuje zgłoszenia od sołectw, które chcą się zaprezentować podczas imprezy. Przyjmowane są one za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.naszeaniolowo.pl.

Program

godz. 14 uroczysta parada

obchody jubileuszu 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Elblągu

występ orkiestry dętej OSP Zielonka Pasłęcka

konkurs stoisk sołectw i twórców

pokaz anielskiej mody z nagrodami

spektakl teatralny z anielskim przesłaniem

godz. 18 wręczenie certyfikatów przynależności do wiosek tematycznych

W programie również: