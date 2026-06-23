Anielskie święto i strażacki jubileusz
W sobotę (4 lipca) odbędzie się dwudziesty pierwszy „Zlot miłośników aniołów”. Imprezę połączono z obchodami jubileuszu 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Aniołowie.
Na tegoroczną, dwudziestą pierwszą edycję Zlotu w Aniołowie (gm. Pasłęk) organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji. Zaprezentują się wioski tematyczne z powiatu elbląskiego, będzie pokaz anielskiej mody, spektakl teatralny z anielskim przesłaniem i warsztaty pieczenia lokalnego przysmaku – anielskich ruchańców.
Do 30 czerwca organizator - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” przyjmuje zgłoszenia od sołectw, które chcą się zaprezentować podczas imprezy. Przyjmowane są one za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.naszeaniolowo.pl.
Program
- godz. 14 uroczysta parada
- obchody jubileuszu 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Elblągu
- występ orkiestry dętej OSP Zielonka Pasłęcka
- konkurs stoisk sołectw i twórców
- pokaz anielskiej mody z nagrodami
- spektakl teatralny z anielskim przesłaniem
- godz. 18 wręczenie certyfikatów przynależności do wiosek tematycznych
W programie również:
- występny lokalnych zespołów
- zabawa taneczna pod gwiazdami
- warsztaty kuglarskie, plastyczne tworzenia aniołów
- animacje na świeżym powietrzu
- warsztaty przyrządzania anielskich ruchańców