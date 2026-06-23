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Anielskie święto i strażacki jubileusz

 Elbląg, Parada podczas Zlotu Miłośników Aniołów 2025 r.,
Parada podczas Zlotu Miłośników Aniołów 2025 r., fot. arch. Stowarzyszenia

W sobotę (4 lipca) odbędzie się dwudziesty pierwszy „Zlot miłośników aniołów”. Imprezę połączono z obchodami jubileuszu 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Aniołowie.

Na tegoroczną, dwudziestą pierwszą edycję Zlotu w Aniołowie (gm. Pasłęk) organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji. Zaprezentują się wioski tematyczne z powiatu elbląskiego, będzie pokaz anielskiej mody, spektakl teatralny z anielskim przesłaniem i warsztaty pieczenia lokalnego przysmaku – anielskich ruchańców.

Do 30 czerwca organizator - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” przyjmuje zgłoszenia od sołectw, które chcą się zaprezentować podczas imprezy. Przyjmowane są one za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.naszeaniolowo.pl.

 

Program

  • godz. 14 uroczysta parada
  • obchody jubileuszu 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Elblągu
  • występ orkiestry dętej OSP Zielonka Pasłęcka
  • konkurs stoisk sołectw i twórców
  • pokaz anielskiej mody z nagrodami
  • spektakl teatralny z anielskim przesłaniem
  • godz. 18 wręczenie certyfikatów przynależności do wiosek tematycznych

W programie również:

  • występny lokalnych zespołów
  • zabawa taneczna pod gwiazdami
  • warsztaty kuglarskie, plastyczne tworzenia aniołów
  • animacje na świeżym powietrzu
  • warsztaty przyrządzania anielskich ruchańców

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