Arek Czernysz Trio w Galerii EL

Przed nami drugi koncert Ghot Guest w Galerii EL, choć tym razem wiadomo, kogo na scenie usłyszymy. W piątek 31 stycznia odwiedzi nas Arek Czernysz Trio, którego lider – świetny, nagradzany akordeonista – wprowadzi nas w świat jazzu flirtującego z klasyką.

Arek Czernysz Trio

Zespół powstał pod koniec 2016 roku w Gdańsku. Współtworzą go muzycy młodego pokolenia, którzy dzięki połączeniu możliwości wyrazowych akordeonu z jazzową sekcją rytmiczną wypracowali własne, niepowtarzalne brzmienie. Wszyscy są absolwentami katedry Jazzu i Muzyki Estradowej w Gdańskiej Akademii Muzycznej.

Arek Czernysz Trio wykonuje autorskie kompozycje utrzymane w stylistyce muzyki jazzowej i filmowej. W kwietniu 2019 roku na Forum Przemysłu Koncertowego

KYIV MUSIC DAYS w 32JazzClub w Kijowie miała miejsce premiera debiutanckiego albumu zespołu pt. “Breath”.

Muzyka została odebrana bardzo pozytywnie zarówno przez publiczność jak i krytyków muzycznych.

Zespół został doceniony na krajowych i międzynarodowych festiwalach oraz konkursach, a największym osiągnięciem jest zajęcie I miejsca w 42. Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym "Citta di Castelfidardo" we Włoszech w kategorii jazz music. Jest to największy tego typu festiwal akordeonowy na świecie.



Arek Czernysz - akordeon, kompozycje

Filip Arasimowicz - kontrabas

Antoni Wojnar - perkusja



“Arek Czernysz należy do najwybitniejszych akordeonistów młodego pokolenia w skali nie tylko polskiej, ale i europejskiej. (...) Muzyka Arka w atrakcyjny dla słuchacza sposób łączy elementy tradycji etnicznej, klasycznej i jazzowej. Potrafi on jednak połączyć je we własny, indywidualny i rozpoznawalny sposób (...)"

Marek Romański, Jazz Forum

Centrum Sztuki Galeria EL | Galeria Laboratorium

31 stycznia 2020 godz. 20:00

Bilety w cenie 30 zł przedsprzedaż i 35 zł w dniu koncertu (kasa GEL)

Bilety online 35 zł:

https://www.kupbilecik.pl/imprezy/47997/Elbl%C4%85g/Arek+Czernysz+Trio/

Cykl koncertów Ghost Guest | Zgadnij kto? to nietypowe przedsięwzięcie koncertowe Galerii EL w roku 2020. W informacjach promocyjnych i zapowiedziach nie jest podawana nazwa czy nazwisko artysty ( z wyłączeniem wyjątkowych przypadków, kiedy nie jest to możliwe ze względu na zobowiązania z podmiotami zewnętrznymi lub inne kwestie organizacyjne). Ideą jest zachęcenie słuchaczy do udziału w koncercie ze względu na dobra muzykę, a nie mniej lub bardziej medialnie wypromowaną nazwę.

Kolejny koncert w cyklu:

14 lutego – Ghost 3 (folk / singer songwriter - koncert Walentynkowy)