Artystki w mroku dziejów. Spotkanie autorskie z Sylwią Zientek

W środę, 2 października o godz. 18:00 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z Sylwią Zientek, autorką fantastycznych książek „Polki na Montparnassie” i „Tylko one. Polska sztuka bez mężczyzn”, przybliżających szerszemu gronu czytelniczek i czytelników sylwetki polskich artystek. O niektórych z nich przez lata nie wspominały podręczniki czy opracowania dotyczące sztuki polskiej, a nawet nie uczono o nich na studiach artystycznych. Dlaczego? Na te i wiele innych pytań spróbujemy poszukać odpowiedzi podczas spotkania.

Rozmowę z autorką poprowadzi Aleksandra Buła.

Olga Boznańska, Zofia Stryjeńska, Tamara Łempicka, Magdalena Abakanowicz - to artystki obecne w kanonie polskiej sztuki, ale nadal jest wiele nazwisk przykurzonych, zapomnianych. Anna Bilińska, Zofia Stankiewiczówna, Maria Dulębianka, Aniela Pająkówna, Irena Reno, Alicja Halicka, Mela Muter, Stefania Łazarska, Anna Rajecka, Estera Karp to nazwiska tylko niektórych artystek i malarek, mniej lub bardziej znanych, o których autorka Sylwia Zientek opowiada w swoich książkach. Galerie sztuki coraz chętniej, choć nadal za mało, pokazują ich prace na wystawach, wyciągają namalowane przez nie obrazy z magazynów, aby mogły zostać po raz pierwszy lub na nowo odkryte. Podczas spotkania oddamy głos kobietom-artystkom by spojrzeć na sztukę w szerszym kontekście historyczno-kulturowym. Serdecznie zapraszamy na spotkanie nie tylko osoby zainteresowane sztuką, także te, które lubią poznawać niezwykłe biografie i czytać wartościowe, zgłębiające poznanie świata publikacje.

