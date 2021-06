„Bajkowe portrety” – wernisaż fotografii w Światowidzie

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” zaprasza 7 lipca o godz. 18.00 na wernisaż fotografii Pauliny Szramke. Na wystawie zobaczymy „Bajkowe portrety” a konkretnie zdjęcia dziecięcych twarzy. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Z fotografii Pauliny Szramke patrzą na nas dziecięce twarze - niektóre smutne, inne zamyślone lub bardzo poważne. W zdjęciach dostrzec można grę koloru, który wzbogaca kadr i dodaje magicznego klimatu, tworząc w całości bajkowe portrety. Impulsem do podjęcia tematu fotografii dziecięcej były dzieci artystki. - Gdy robiłam córce zdjęcia zamyśliła się i nie uśmiechnęła tak jak zwykle. To było coś magicznego, innego. Postanowiłam, że fotografując dzieci, poproszę je o powagę, chwilę zadumy. Czasami jest to bardzo trudne, gdyż oczy dzieci już same w sobie potrafią przekazać radość i uśmiech - postawiłam jednak na nostalgię i głębię spojrzenia - mówi Paulina Szramke.

Paulina Szramke - z wykształcenia anglistka. Fotografią profesjonalną zajmuję się od dwóch lat. Prowadzi autorski cykl foto-reportaży, pt.: „Elblążanie i Elblążanki”, do którego zaprasza wyjątkowych mieszkańców, którzy inspirują oraz pokazują, że Elbląg to miasto wielu możliwości. Wystawa będzie czynna do 27 sierpnia br. w godzinach pracy CSE „Światowid” w Elblągu.