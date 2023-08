Bałtyckie inspiracje w Galerii EL

Baltic Home – wernisaż tej wystawy odbył się wczoraj (25 sierpnia) w Centrum Sztuki Galerii EL. Odwiedzający galerię do 3 września mogą zapoznawać się z zaprezentowanym na ekspozycji nadmorskim wzornictwem. Zobacz zdjęcia.

Kuratorami wystawy są Monika Klein, Hanna Wysocka i Grzegorz Piaseczny.

- Wystawa Baltic Home prezentuje meble i wzornictwo użytkowe twórców znad Bałtyku oraz z Norwegii, możecie zobaczyć państwo na tej wystawie aż 90 różnych eksponatów - podkreśliła Hanna Wysocka. - Naszym pierwszym celem było pokazanie, że morze inspiruje twórców na bardzo różnych, bardzo różnorodnych płaszczyznach. W większości z nich możemy odnaleźć odniesienia do filozofii tworzenia w nurcie uważności i szacunku dla rzemiosła, jednak przede wszystkim do natury – mówiła kurator eskpozycji.

- Spotykamy się trzeci raz w ramach prjektu Balltic Home – zaznaczył Grzegorz Piaseczny. - Dla nas to nie tylko przedmioty, ale też opowieści, które się za nimi kryją, to są konkretni ludzie – dodał. Podkreślał, że na wystawie można zobaczyć prace uznanych twórców, a także tych, którzy dopiero zaczynają swoją drogę, studentów. - Chcieliśmy się podzielić z państwem bogactwem tych faktur i kolorów - powiedział jeszcze o wystawie Grzegorz Piaseczny.

Fot. Anna Dembińska

Wczorajszy wernisaż został uzupełniony przez artystyczny performance Aleksandry Demianiuk, studentki malarstwa, nowych mediów i animacji w Akademii Sztuki w Szczecinie. W jego trakcie młoda artystka ustawiała sobie na głowie wieżę z porcelanowych naczyń aż do momentu, kiedy spadły one na posadzkę prezbiterium.

- Przygotowując ten performance miałam trochę inne, bardziej feministyczne założenia. Jednak później zrozumiałam, że największą jego mocą jest to, że za każdym razem na głowie tworzę nową rzeźbę. To zrodziło pytania, czy ja również jestem rzeźbą, czy cokołem tej rzeźby, czy też obiektem, który obserwują wszyscy wokół mnie, wyciągają telefony, nagrywają, robią zdjęcia. Szukam granicy, czy to jest performance, czy to jest dzieło, w którym ja rzeźbię siebie? - mówiła po występie performerka.

Ekspozycja Baltic Home jest częścią projektu Aktywny Kreatywny pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej. To inicjatywa współfinansowana przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”.