Noc Muzeów - urodzinowych atrakcji moc 

W najbliższą sobotę, 18 maja, obchodzić będziemy Europejską Noc Muzeów. Dla elbląskiego Muzeum Archeologiczno-Historycznego to najważniejsze święto w kalendarzu. W tym roku jeszcze bardziej znaczące, a to z powodu jubileuszu 70-lecia, którego obchody zostaną zainaugurowane właśnie podczas Nocy Muzeów.

„Siedemdziesiątkę” instytucji muzealnicy chcą świętować wspólnie z elblążanami i turystami odwiedzającymi miasto, których obecność – najlepiej liczna - będzie wymarzonym prezentem urodzinowym.

A jeśli jubileusz, to oczywiście nie może zabraknąć wyjątkowych atrakcji. Tradycyjnie wstępem do imprezy będzie spacer z przewodnikiem PTTK: „70 lat w 70 minut, czyli jak muzeum rozwijało się wraz z miastem?”. Zbiórka spacerowiczów o godzinie 16.00 na Placu Słowiańskim.

Atrakcje w kamieniczkach

70 lat temu siedziba muzeum mieściła się w kamieniczkach przy ul. Wigilijnej 11. To właśnie tam o godzinie 17:00 zobaczymy inscenizację powołania instytucji w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu. Następnie wrota budynku staną otworem, a goście będą mogli odwiedzić jedyną w swoim rodzaju, wyjątkową i ulotną, bo trwającą zaledwie 3 godziny, wystawę nawiązującą do początków Muzeum w Elblągu. Prezentowaną zresztą dokładnie w tym samym miejscu, gdzie pierwsze powojenne ekspozycje muzealne.

Urodzinowi goście są zaproszeni do Muzeum na godzinę 17.00. Dress code nieformalny, choć mile widziane będą stroje z lat 50. czy 60. ubiegłego wieku. Dorośli za wstęp zapłacą 7 złotych, zaś dzieci i młodzież do 18 roku życia wejdą na teren muzeum bezpłatnie.

Na początek uczta dla ducha, czyli jubileuszowy koncert na 70-lecie. Wystąpią Diamenty MDK w Elblągu, a po nich posłuchamy utworów filmowych w wykonaniu kwartetu smyczkowego.

O 18.00 część oficjalna, czyli okazja do podsumowań i podziękowań oraz skosztowania urodzinowego tortu. Dalej wykonamy wspólną okolicznościową fotografię z drona, która jako pamiątka tego doniosłego wydarzenia, na zakończenie obchodów 70-lecia trafi do kapsuły czasu.

Idzie nowe

Potem już same przyjemności. Dla dzieci warsztaty, bajki z rzutnika i animacje, a dla dorosłych wykłady i quiz wiedzy, a także muzyka lat 60. w wykonaniu Beaty Przewłockiej i Mikołaja Ostrowskiego oraz Julii Seredyn i Bartosza Krzywdy. A wszyscy goście, niezależnie od wieku, znajdą coś dla siebie, zwiedzając specjalnie na tę okazję przygotowaną wystawę: "Idzie nowe! Elbląg w dekadzie lat 60.". To ekspozycja tym bardziej wyjątkowa, że stanowiąca część historii elbląskich rodzin. Wybierając się tam wspólnie z bliskimi, w opowieściach i wspomnieniach odkryjemy Elbląg na nowo. Odwiedzimy kino Syrena, z niezwykle rozpoznawalnym neonem, który na zawsze wyniósł się z miasta by cieszyć oczy gości Muzeum Neonów w Warszawie. Zejdziemy też do podziemnego, kultowego EL – Klubu Jazzu Tradycyjnego. I choć opary papierosowego dymu dawno wywietrzały, to niepowtarzalny klimat epoki oddadzą fotografie z tamtych lat.

Wytrwałość urodzinowych gości zostanie doceniona, bo o godz. 21:30 wysłuchają oni występu uczestników Dziecięcego Festiwalu Kultury Ukraińskiej w Elblągu, po których wybrzmią nostalgiczne utwory Leonarda Cohena w aranżacji zespołu Cezarego Żołyńskiego 5 Pora Roku. Imprezę zwieńczy natomiast multimedialny pokaz laserowy, który doniosłemu wydarzeniu doda zasłużonego blasku.

Atrakcją uzupełniającą Nocy Muzeów będzie możliwość wieczornego zwiedzenia tarasu widokowego na wieży katedry św. Mikołaja w Elblągu. To fantastyczna okazja do sprawdzenia kondycji po urodzinowych harcach, a także do obserwacji panoramy miasta po zmroku. Wieża będzie czynna

w tym dniu wyjątkowo od godz. 19:00 do 22:00 (ostatnie wejście o godz. 21:45).

I choć włos na głowie szacownego jubilata srebrzysty, to świetlaną przyszłość zapewni mu obecność, życzliwość i wsparcie elblążan. Drogie Muzeum Archeologiczno-Historyczne, niech urodzinowa moc będzie z Tobą na przyszłe dekady. Wszystkiego wspaniałego!

Poznaj szczegółowy program Nocy Muzeów:

Plac Słowiański

16:00 – 17:10 - 70 lat w 70 minut, czyli jak muzeum rozwijało się wraz z miastem? - spacer z przewodnikiem PTTK

Kamienica przy ul. Wigilijnej 11

17:00 – 17:15 - Jak muzeum powołano - inscenizacja w wykonaniu uczniów Zespołu Szkól Zawodowych nr 1 w Elblągu

17:15 – 20:00 - O ile nas pamięć nie myli - miniwystawa wspominkowa (tylko 3 godziny!)

Katedra św. Mikołaja w Elblągu

19:00 – 22:00 – W górę żwawo – zwiedzanie tarasu widokowego

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

(wstęp 7 zł; dzieci i młodzież do 18. roku życia – bezpłatnie)

17:00 – 18:00 – 100 lat to za mało – część oficjalna - jubileuszowy koncert na 70-lecie: Diamenty MDK w Elblągu, muzyka filmowa w wykonaniu kwartetu smyczkowego (dziedziniec)

17:00 – 23:00 – Zostaw swój ślad – wpisy do Księgi Jubileuszowej (hol budynku Gimnazjum)

17:30 – 22:00 - Z najlepszymi życzeniami - wykonaj kartkę urodzinową dla muzeum – warsztaty (chata z Truso)

17:30 – 22:00 - Historie z przeszłości, opowieści o przyszłości - bajki z rzutnika (chata z Truso)

18:00 – 18:30 - Rocznica z kamienia - inauguracja jubileuszu 70-lecia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu (dziedziniec)

18:00 – 21:30 – Zawsze jest czas na zabawę – animacje dla dzieci (namiot)

18:00 – 22:30 – Żółte kalendarze - muzyka lat 60. - Beata Przewłocka, Mikołaj Ostrowski (budynek Podzamcze)

18:00 – 22:30 – Jubileuszowo i klasycznie – piosenki Kaliny Jędrusik i nie tylko – Julia Seredyn, Bartek Krzywda (budynek Gimnazjum)

18:30 – 18:45 - Uwiecznijmy tę chwilę - fotografia okolicznościowa z drona (dziedziniec)

19:00 – 22:50 - Nie tak dawno to było - udostępnienie wystawy "Idzie nowe! Elbląg w dekadzie lat 60." (budynek Gimnazjum)

19:30 – 22:00 - Dojrzałość to wiedza – wykłady: "70 lat w archeologii. Dużo czy mało?" - dr Jakub Jagodziński, „Muzeum? Ale z jaką historią!” - Grzegorz Stasiełowicz, quiz wiedzy o muzeum i archeologii (pawilon)

21:30 – 22:00 - Muzyczny prezent od przyjaciół - koncert uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Białym Borze (dziedziniec)

22:00 – 22:50 - Nostalgicznie z Cohenem - koncert zespołu Cezarego Żołyńskiego 5 Pora Roku (dziedziniec)

22:50 – 23:00 - Świetlana przyszłość przed nami - pokaz laserowy (dziedziniec)

Do udziału w jubileuszowej Nocy Muzeów 2024 serdecznie zapraszają Dyrektor i pracownicy Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.