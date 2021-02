Barok spod smyczków

fot. arch. Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

Jak wracać do sali koncertowej, to tylko z przytupem, i to barokowym! Już 20 lutego Elbląska Orkiestra Kameralna zabierze melomanów w muzyczną podróż po Europie Arcangello Corellego i Jana Sebastiana Bacha. Pierwszy jest znany nie tylko z umiejętności kompozytorskich, ale i tego, że pozostał wierny hasłu „wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”. Większość życia spędził bowiem w Wiecznym Mieście, udzielając się też jako pedagog i skrzypek. Drugiego ze wspomnianych panów przedstawiać nie trzeba, wystarczy go posłuchać, a o to zadbają EOK i Paula Preuss.

Corelli albo człowiek-orkiestra – włoski kompozytor był równie ceniony jako smyczkowy wirtuoz, zachwycając słuchaczy nie tylko solowymi występami, ale i koncertami w kilkuosobowym gronie. Grono to było jednak i tak niczym w porównaniu do 150-osobowej orkiestry, którą dyrygował podczas pobytu w Rzymie wysłannika króla Jakuba II Stuarta. A Bach? Wspomnijmy tylko, że można by ukuć powiedzenie „pracowity jak Bach” – np. w Lipsku mistrz dzielił czas między pisanie kantat, opiekę nad chórem szkolnym i nauczanie… Koncert odbędzie się w rygorze sanitarnym, zgodnie ze wskazaniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 20.02.2021, sobota, 18:00, Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu Wykonawcy: Elbląska Orkiestra Kameralna, Paula Preuss - skrzypce W programie m.in. Utwory Arcangello Corellego i Jana Sebastiana Bacha Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu Bilety: 20 zł (normalny), 15 zł (ulgowy) Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik, Metal Expert Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze

Tomasz Czapla, Elbląska Orkiestra Kameralna