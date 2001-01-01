Bezpłatne bilety do teatru

Kolejny raz elbląscy seniorzy będą mogli skorzystać z bezpłatnych biletów do Teatru. Tym razem, w ramach programu w zakresie promocji kultury teatralnej oraz trwających Elbląskich Dni Seniora, pula bezpłatnych biletów będzie dostępna na spektakl „Czaszka z Connemary” w reż. Wojciecha Adamczyka. Prezentacje spektaklu odbędzie się 12 września o godzinie 19.

Darmowe bilety będą dostępne 10 września w kasie Teatru od godz. 12. Jedna osoba (powyżej 60 roku życia) może odebrać jeden bezpłatny bilet (za okazaniem dokumentu tożsamości). Liczba darmowych wejściówek ograniczona.

Bezpłatne bilety na spektakle teatralne są udostępniane seniorom cyklicznie przez cały 2025 rok. Informacja o kolejnych wejściówkach będzie przekazywana po ustaleniu repertuaru z Teatrem i dokonanej rezerwacji biletów dla seniorów przez Miasto Elbląg.