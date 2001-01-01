Marsz dla Oliwiera

W niedzielę (7 września) sprzed budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. płk. Dąbka do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przy al. Tysiąclecia około sto osób przeszło w marszu, by upamiętnić 19-letniego Oliwiera. Zobacz zdjęcia.

Uczestnicy wyrażali solidarność z rodziną Oliwiera, dziewiętnastolatka, który zmarł w szpitalu wojewódzkim w Elblągu 16 sierpnia. Noc wcześniej miała miejsce interwencja policji wobec nastolatka, o czym napisaliśmy jako pierwsi.

Rodzina nastolatka domaga się rozliczenia winnych, jej zdaniem Oliwier został pobity podczas interwencji policji. Elbląska policja zaprzecza. Śledztwo w tej sprawie prowadzi obecnie prokuratura w Ostródzie.

Niedzielny marsz odbył się w spokoju i ciszy. Większość uczestników wydarzenia stanowili ludzie młodzi. Na koniec zapalono znicze przed wejściem do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przy al. Tysiąclecia.

Od redakcji: Stała się ogromna tragedia, nie żyje młody człowiek. Niestety, wiele osób, których tragedia nie dotyczy, szczególnie w mediach społecznościowych już dawno wydali wyrok w tej sprawie. Jeden z blogerów (którego nazwisko celowo pomijam) podburza opinię publiczną, ujawnia nazwiska uczestniczących w interwencji policjantów i świadków, wykorzystuje rozpacz rodziny, by budować sobie zasięgi w Internecie.

Marsz (nazwano go marszem milczenia) był konsekwencją tego klimatu. Na szczęście jego uczestnicy wykazali się rozsądkiem, mimo że podczas wydarzenia nie obyło się bez prób podburzania.

Tą sprawę powinni dokładnie wyjaśnić organa ścigania. Może nawet prokuratura spoza okręgu elbląskiego, by nie było cienia podejrzeń w sprawie ustaleń śledztwa. Wszystkim na tym powinno zależeć.

portEl będzie informował o postępach śledztwa i dopytywał o kolejne ustalenia. Tematu nie odpuścimy. Ale za każdym razem pod artykułami na ten temat będziemy wyłączać możliwość komentowania, by nie budować atmosfery hejtu wobec uczestników tej tragedii.

Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl