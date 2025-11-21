Biało czarne peryferia

W czwartek (20 listopada) odbył się kolejny wernisaż w Galerii EL. Janusz Kozak, grafik, rysownik, autor plakatów zaprezentował wystawę "Peryferia". Zobacz zdjęcia.

Na wystawie możemy oglądać 20 prac, przygotowanych za pomocą farby i płótna. Jak podkreśla artysta, świadomie postawił na mocny, graficzny ślad i rezygnację z koloru.

- Zostawiliśmy dwa klucze logiczne, które mogą być pomocne przy oglądaniu tej wystawy. Pierwsza to kolaż, czyli metoda twórcza, która od jakiegoś czasu wydaje mi się bardzo bliska i atrakcyjna. To klejenie z odprysków, z pewnych niosących się dookoła nas fragmentów rzeczywistości, jakichś nowych sensów, czasami nieprzystających do siebie rzeczy, czasami tylko takich, które służą po to, żeby wykonać jakąś taką absolutną zbitkę i jakiś dowcip. Druga rzecz to estetyka, którą tutaj zaproponowałem, czarno-biała graficzna estetyka – mówił Janusz Kozak podczas wernisażu wystawy.

"Peryferia" możemy oglądać w Galerii EL do 1 lutego 2026 roku. Kuratorką wystawy jest Joanna Mierzejewska.