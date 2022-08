Bibobit i EOK na zakończenie Miasto.Gramy!

Tegoroczny cykl Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest? dobiegł końca. A zakończył się on z przytupem i z frekwencją, której dawno dziedziniec muzeum nie widział. Sobotni wieczór (20 sierpnia) to stworzone do koncertów miejsce muzyką wypełnił Bibobit wraz z Elbląską Orkiestra Kameralną. Zobacz zdjęcia.

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? wpadło na pomysł by tegoroczny cykl imprez odbywał się w różnych zakątkach Elbląga. I tak słuchaczy zaprosili na Targowisko Miejskie, w pobliże groty w Parku Planty, do amfiteatru na Dolince, na przystań Grupy Wodnej, schody przy szkole sportowej oraz na Górę Chrobrego. Na zakończenie projektu postanowili zorganizować koncert na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Miejsce okazało się trafione, bowiem na występ Bibobit wraz z Elbląską Orkiestrę Kameralna elblążanie (i zapewne nie tylko) przybyli tłumnie. Muzycy zaprosili przybyłych do świata Agnieszki Osieckiej przedstawionego na płycie "Co to za czas". Jak sami przyznali członkowie poznańskiej ekipy było to dla nich miejsce wręcz wymarzone - Przyznamy się szczerze i to nie jest żadne przymilanie się, że bardzo chcieliśmy zagrać z Elbląską Orkiestrą Kameralną. A dziś to wszystko staje się faktem. Cieszymy się tym bardziej, że rok temu byliśmy z Adamem Lemańczykiem w muzeum zobaczyć legendę Truso i patrzymy jaki piękny dziedziniec i piękna scena. I to znowu staje się faktem, więc mamy bardzo dużo powodów do zadowolenia i cieszymy się, że wy jesteście z nami - mówił Daniel Moszczyński.

Trio Agnieszka Osiecka, Bibobit i Elbląska Orkiestra Kameralna okazało się strzałem w przysłowiową dychę.