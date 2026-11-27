Bilety do teatru dla seniorów

Kolejny raz elbląscy seniorzy będą mogli skorzystać z bezpłatnych biletów do Teatru. W ramach programu promującego kulturę teatralną wśród starszych mieszkańców Elbląga, bezpłatne bilety będą dostępne na spektakl „Opowieść wigilijna” w reżyserii Czesława Sieńko.

Prezentacja spektaklu odbędzie się 6 grudnia o godz. 12:00. Bezpłatne bilety będzie można odebrać 30 listopada w kasie Teatru od godz. 10:00. Każda osoba powyżej 60. roku życia może otrzymać jeden bilet po okazaniu dokumentu tożsamości. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zespół Prasowy Biura Prezydenta Miasta