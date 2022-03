Biografia Kazimiery „Iłły” Iłłakowiczówny w DKK

Po przerwie spowodowanej pandemią, swoją działalność wznawia Dyskusyjny Klub Książki działający przy Bibliotece Literackiej (ul. św. Ducha 3-7). Spotkanie odbędzie się we wtorek, 29 marca, o godz. 16:30. Zapraszamy do dołączenia do klubu!

Tematem rozmowy będzie biografia Kazimiery „Iłły” Iłłakowiczówny autorstwa Joanny Kuciel-Frydryszak pt. „Iłła. Opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie”, jednej z czołowych pisarek okresu międzywojnia, sekretarki Józefa Piłsudskiego, tłumaczki „Anny Kareniny”.

O książce z opisu Wydawnictwa Marginesy:

Poetka, wnuczka Tomasza Zana, przyjaciela Mickiewicza, dziś najczęściej przypominana jako sekretarz marszałka Piłsudskiego. Ona sama także bardziej od wierszy ceniła swoją karierę urzędniczki, dumna, że może służyć Polsce. Ale jej debiut poetycki zrobił furorę. Zachwyt wyraził Stefan Żeromski a Jarosław Iwaszkiewicz fascynował się jej wczesnymi wierszami i do końca pozostał jej czytelnikiem. Jej przekład Anny Kareniny do dziś nie stracił świeżości, a spory z redaktorami przeszły do legendy.

To opowieść o życiu poetki, która jest też zapisem czasów i jej zmagań z przeciwnościami: sieroctwem i samotnością, a także wyprawą do czasów i historycznych wstrząsów, które naznaczyły jej losy, czasem przynosząc zmiany na lepsze, a częściej – katastrofy. Na froncie I wojny światowej opatrywała żołnierzy, umarła pół roku przed zakończeniem stanu wojennego, zupełnie niewidoma.

Wielka dama i kontrowersyjna osobowość. „Jest ekscentryczna. Mówi zawsze, co innego, niż się oczekuje, wprost uosobienie przekory” – pisała o niej Maria Dąbrowska. Emancypantka, katoliczka, na pewnym etapie socjalistka mówiła, że nie interesują jej „podziałki polityczne” między ludźmi, ponieważ uznawała, że w każdym obozie politycznym są ludzie głupi i mądrzy oraz przyzwoici i niezbyt porządni.

Dyskusyjne Kluby Książki to projekt Instytutu Książki adresowany do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach oraz, że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Celem klubów jest także ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie samych bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie.

W ramach działalności Dyskusyjnych Klubów Książki odbywają się spotkania, podczas których dyskutuje się o książkach, ale również odbywają się spotkania z pisarzami i krytykami literackimi. To klubowicze decydują, jakie książki będą omawiane podczas spotkań. Co istotne, książki omawianej na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki nie trzeba kupować, wystarczy zgłosić się do moderatorki klubu i wypożyczyć ją na okres miesiąca, żeby móc przygotować się do rozmowy (moderatorka dysponuje dziesięcioma egzemplarzami).

Zapraszamy do dołączenia do klubów działających w bibliotece. Przyjdź, porozmawiaj, zaprzyjaźnij się z innymi książkowymi molami!

Więcej informacji i zgłoszenia:

Biblioteka Literacka (ul. św. Ducha 3-7, I piętro)

Moderatorka: Halina Samson

tel. (55) 625 60 17