Blind Box i Fear już do odsłuchania i obejrzenia

Elbląska formacja Blind Box wydała nowy utwór i teledysk: Fear. Wkrótce muzycy planują wydanie ich pierwszej płyty.

O nowym kawałku porozmawialiśmy krótko z Bartkiem Michalczykiem, perkusistą Blind Box. Wkrótce z całym zespołem będziemy rozmawiać o nowym albumie, którego wydanie zaplanowane jest na koniec listopada.

- Utwór jest bardziej o smutku niż o strachu – podkreśla muzyk. - Fear mówi m. in. o tym, by iść w życiu dalej, nawet jeśli jest trudno, że trzeba te trudne momenty zostawić za sobą. Jest to swego rodzaju ballada niosąca ze sobą sporo emocji, coś, czego jeszcze w historii Blinx Box nie było. Staraliśmy się przekazać te emocje także na teledysku, który nagrywaliśmy na Jeleniej Dolinie.

Fear to drugi singiel po Dirty Mind promujący debiutancką płytę Blind Box, o jej tytule muzycy jeszcze nie mówią.

- Płyta jest gotowa i czeka na wydanie 22 listopada – podkreśla natomiast nasz rozmówca.

Kiedy znów usłyszymy Blind Box w Elblągu?

- Z dużym prawdopodobieństwem na początku przyszłego roku – mówi jeszcze Bartek Michalczyk.

Fear jest dostępny na wszystkich popularnych platformach streamingowych.