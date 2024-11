Brzdąc z muzyką na żywo na otwarcie Festiwalu Filmów Familijnych

Kolejna odsłona Festiwalu Filmów Familijnych już w grudniu w Kinie Światowid! W tym roku tematem przewodnim będzie kino amerykańskie. Festiwal otworzy jeden z najwybitniejszych filmów legendy kina Charlesa Chaplina "Brzdąc". Pokaz filmu wzbogacony będzie o ścieżkę dźwiękową graną na żywo przez tapera (Marcin Pukaluk).

Brzdąc (The Kid), USA, 1921, 68 min.

Włóczęga Charlie znajduje noworodka i postanawia się nim zaopiekować. Pięć lat później bohaterów łączy trwała więź. Marcin Pukaluk - kompozytor, performer, producent muzyczny. Przygotuje i po raz pierwszy wykona autorski podkład muzyczny do "Brzdąca".

Bilety w cenie 20 zł/ osoba.

Bilety można nabyć:

- online – https://bilet.swiatowid.elblag.pl/index.php/repertoire.html?id=29011,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.