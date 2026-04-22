Od 24 kwietnia 2026 roku w przestrzeniach Pałacu Wielkich Mistrzów (Zamek Średni) będzie można oglądać nową wystawę czasową pt. „Bursztynnik. Mistrz dawniej i dziś”. Ekspozycja stanowi wielowątkową opowieść o kunszcie bursztynniczym oraz zmieniającym się na przestrzeni wieków rozumieniu mistrzostwa.

Wystawa koncentruje się na relacji między twórcą a materią. Bursztyn – jako surowiec naturalny, powstały miliony lat temu – staje się punktem wyjścia do refleksji nad procesem twórczym, rolą rzemiosła i sztuki oraz ciągłością tradycji. Ekspozycja ukazuje, w jaki sposób artyści różnych epok podejmowali dialog z tym wymagającym materiałem, odkrywając jego właściwości i nadając mu nowe znaczenia.

Na wystawie zaprezentowano około 100 obiektów z bogatej kolekcji bursztynu Muzeum Zamkowego w Malborku, liczącej blisko 2000 dzieł. Ekspozycja zestawia ze sobą prace powstałe w okresie tzw. Złotego Wieku bursztynnictwa (XVII – początek XVIII wieku) z realizacjami artystów drugiej połowy XX oraz XXI wieku.

Wśród dzieł dawnych znalazły się wybitne przykłady rzemiosła artystycznego, tworzone m.in. przez Christopha Mauchera, Michela Redlina oraz warsztaty gdańskie. Reprezentują one najwyższy poziom techniczny i artystyczny – od bogato dekorowanych szkatuł i ołtarzy, po drobne formy rzeźbiarskie i przedmioty użytkowe, w tym także związane z polskimi monarchami.

Z kolei prace współczesnych twórców ukazują nowe podejście do bursztynu – jako materiału inspirującego do indywidualnych poszukiwań formalnych i znaczeniowych. Artyści tacy jak Maria i Paweł Fietkiewiczowie, Janusz Góralski, Maria Lewicka-Wala, Wojciech Jakubowski czy Giedymin Jabłoński prezentują dzieła powstające w autorskich pracowniach, często łączące bursztyn z innymi materiałami oraz reinterpretujące motywy historyczne i naturalne.

Wśród prezentowanych obiektów znajdują się także najnowsze nabytki kolekcji, m.in. bursztynowe puzderko z około 1700 roku oraz prace współczesnych artystów, takich jak Aleksander Gliwiński, Maria Fijałkowska, Piotr Wajcht, Jolanta i Andrzej Kupniewscy czy Barbara Gronuś-Dutko. Po kilku latach przerwy na ekspozycję powraca również obraz „Biesiada” autorstwa Bogdana Mirowskiego. Istotnym elementem koncepcji wystawy jest zestawienie dzieł dawnych i współczesnych w formie dialogu – nie tyle porównania, co refleksji nad przemianami rzemiosła, sztuki i samego pojęcia mistrzostwa. Ekspozycja stawia pytania o granice między rzemiosłem a sztuką, o rolę tradycji oraz o współczesne rozumienie twórczości.

Wystawa „Bursztynnik. Mistrz dawniej i dziś” stanowi jednocześnie zapowiedź nowej odsłony ekspozycji stałej, która zostanie udostępniona zwiedzającym w kolejnych miesiącach. Miejsce: Pałac Wielkich Mistrzów, Zamek Średni Termin: od 24 kwietnia 2026 roku Wystawa zaprasza do spojrzenia na bursztyn nie tylko jako na cenny surowiec, lecz przede wszystkim jako na medium artystyczne, które od wieków inspiruje twórców i pozostaje żywym elementem dziedzictwa kulturowego.

Otwarcie wystawy 23 kwietnia o 15.