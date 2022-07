Burza nad biblioteką 

Podczas poniedziałkowego (4 czerwca) spotkania w ramach cyklu #czytElnia, który odbywa się w Bibliotece Elbląskiej, mogliśmy bliżej poznać pisarkę Zuzannę Gajewską i jej debiutancki kryminał pt. „Burza”.

Zuzanna Gajewska to z wykształcenia dziennikarka i socjolożka. Jej życie zawodowe kręci się wokół kultury, mediów i marketingu. Z zamiłowania Promotorka czytelnictwa, pod taką nazwą prowadzi bloga i kanały w mediach społecznościowych. Kocha książki i wszystko, co z nimi związane. Jak nie czyta, to pisze, a jak nie pisze to rozdaje książki na ulicy i zaraża czytaniem innych. Uwielbia kawę i rozmowy z ludźmi, pasjami prowadzi spotkania autorskie. Uwielbia kawę i rozmowy z ludźmi, pasjami prowadzi spotkania autorskie. Przez kilka lat mieszkała w Elblągu, gdzie zawodowo i prywatnie uczestniczyła w jego kulturalnym życiu. Obecnie mieszka w Gdańsku, ale cząstkę siebie zostawiła w Młynarach. Szczęśliwa żona i mama dwóch córek.

W styczniu nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka ukazała się jej książka pt. „Burza”. Akcja kryminału toczy się w Młynarach, a główną bohaterką jest Ewelina, właścicielka zakładu pogrzebowego. - „Burza” to mój debiut komercyjny, ponieważ książka pt. „Potomkowie pierwszej czarownicy” była wydana w ramach konkursu literackiego i można ją znaleźć w bibliotekach, czy na półkach moich znajomych. „Burza” to też książka, nad którą bardziej warsztatowo i literacko popracowałam, i która jest dostępna w księgarniach - mówi Zuzanna Gajewska.

Akcja książki toczy się w Młynarach, jest to rodzinna miejscowość pisarki. Dlaczego na swój debiut wybrała właśnie kryminał?

- To mój ulubiony gatunek literacki, po niego najczęściej sięgam. Książkę zaczęłam pisać w 2018 roku, w grudniu, podczas świąt, gdy byłam u mamy w Młynarach. Czułam, że to muszą być Młynary, moja rodzinna miejscowość, poczułam, że one do mnie mówią. Pierwszą scenę, którą wtedy zapisałam, to ta rozgrywająca się w zakładzie pogrzebowym - mówi Zuzanna Gajewska.

Pierwszoplanową postacią „Burzy” jest Ewelina, właścicielka zakładu pogrzebowego. Ona także też prowadzi śledztwo.

- Nie chciałam, aby głównym bohaterem kryminału był policjant, prokurator, ewentualnie lekarz sądowy, czy dziennikarz. Chciałam, aby było trochę inaczej, chciałam, aby nie była to osoba związana bezpośrednio ze światem policyjnym. Wtedy ona może sobie pozwolić na więcej, pewne przepisy ją nie obowiązują, nie musi się do nich stosować - wyjaśnia Zuzanna Gajewska.

Spotkanie poprowadziła Aleksandra Buła z Biblioteki Elbląskiej.

Z opisu wydawcy:

Ewelina Zawadzka, właścicielka zakładu pogrzebowego w Młynarach, samotna matka czteroletniej Karoliny, wiedzie spokojne i stabilne życie - aż do dnia, gdy podczas gwałtownej burzy koło dawnego młyna wodnego zostaje znaleziona martwa kobieta, Marzena Tolak, blogerka, która niedawno wraz z rodziną zamieszkała w dawnym browarze. Policja podejrzewa zabójstwo, jednak sprawę przysłania śmierć kilkunastu osób w tragicznym wypadku autobusu, zgniecionego przez przewracające się w czasie nawałnicy drzewa. Ciało Marzeny z powodu braku miejsc w elbląskim prosektorium trafia do zakładu Eweliny. Jest to początek zaskakującej serii wydarzeń, które bez reszty pochłaniają główną bohaterkę. Martwa kobieta nie była jej obca - znały się, spotykały, a feralnego popołudnia Ewelina opiekowała się córeczką denatki. Była też świadkiem dziwnych sytuacji, które ją niepokoiły. Zawiedziona brakiem postępów w policyjnym śledztwie Ewelina rozpoczyna samodzielne poszukiwania zabójcy. Na jaw wychodzą skrywane latami tajemnice, a głównym przeciwnikiem jest upływający czas.

