"Być kobietą" w Światowidzie

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza w dniach 22 – 24 czerwca br. na wyjątkowe wydarzenie pn. „Być kobietą!”. W programie m.in. wykłady, warsztaty, a także wernisaż malarstwa Beaty Wilgi. Różnorodną tematykę i formy prezentacji łączy wspólny mianownik – kobieta. Zapraszamy kobiety, które szukają inspiracji, dróg rozwoju, ale przede wszystkim chcą ciekawie spędzić czas i poznać inne aktywne kobiety! Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

„Być kobietą!” – to wydarzenie skierowane do kobiet, które poszukują odpowiedzi na wiele pytań - Jaka naprawdę jestem? Jak być sobą? Jak być kobietą we współczesnym świecie? Co zrobić, żeby być szczęśliwszą? Jak odnaleźć w sobie spokój i pewność? Jak uzdrowić swoją kobiecość i relacje? Jak osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym? Na drugą edycję 3-dniowego eventu składać się będzie:

22.06. (wtorek)

godz. 16:30 - Warsztaty decoupage, Pracownia tkacka

Szukasz ciekawych inspiracji? Zapraszamy więc na warsztaty decoupage. Technika decoupage polega na przetwarzaniu i zdobieniu różnych przedmiotów codziennego użytku. Punktem wyjściowym tego warsztatu będzie prosty cytat, przekonanie, sentencja. Nauczysz się nanosić farbę w sposób punktowy przy użyciu gąbki, tworzyć wzory przy zastosowaniu szablonu. Użyjemy również papieru śniadaniowego, serwetek i innych dodatków plastycznych, które w sposób oryginalny ozdobią podkładki pod kubek w stylu nowoczesnego Vintage. Wspólnie wybierzemy prowadzący Cię cytat, byś mogła cieszyć się wytworem, który będzie bliski Twoim przekonaniom.

godz. 18:00 - Warsztaty samorozwoju dla kobiet "Ja kobieta", Galeria Nobilis

Podczas spotkania zadamy sobie pytania o to, na jakim etapie jesteśmy w życiu, jakimi kobietami chciałybyśmy być, wsłuchamy się we własną intuicję, dowiemy się, czego potrzebujemy, w jaki sposób dbać o siebie, co nas, kobiety, kształtuje, czego potrzebujemy, z czym sobie radzimy, a z czym nie. Spróbujemy wyznaczyć swoje granice na nowo, nauczymy się słuchać siebie, doceniać to, co mamy, jak mówić o swoich potrzebach. Warsztaty poprowadzi Danuta Gizińska - arteterapeutka i coach. Absolwentka kursów dla trenerów dramy i metody Points Of You.

23.06. (środa)

godz. 17:00 - Warsztat "Jak dbać o mięśnie dna miednicy?"

Na spotkaniu dowiemy się co to są i gdzie się znajdują mięśnie dna miednicy, jaką rolę odgrywają w organizmie, jak o nie zadbać oraz gdzie szukać pomocy przy dysfunkcjach mięśni dnia miednicy. Zajęcia będą miały formę praktyczną. Prosimy o zabranie maty do ćwiczeń i wygodny strój. Warsztaty poprzedzi krótka prelekcja. Prowadząca: Sylwia Konopka z "Fizjo Baby and Lady", fizjoterapeutka uroginekologiczna z wieloletnim doświadczeniem.

godz. 19:00 - wernisaż malarstwa Beaty Wilgi

W ramach cyklu „Być kobietą” nie mogło zabraknąć elementu artystycznego. Zapraszamy na wernisaż prac Beaty Wilgi – malarki i dizajnerki, autorki projektów plastycznych i printów wnętrzarskich w Polsce i za granicą. Zaprezentuje swoją fascynację pięknem natury i ekspresją zmian w portrecie kobiety. Elementy nowoczesnego dizajnu splata z naturalną luminescencją. Specjalizuje się w malarstwie akrylowym, tuszu chińskim tradycyjnym, odważnie łączy techniki i faktury. Uwaga! Pierwsze dziesięć osób, które przyjdą na wernisaż otrzymają prezent z grafiką artystki.

24.06. (czwartek)

godz.17:00 - wykład pt. "Kobieca strona filmu", duża sala konferencyjna

Coraz więcej mówi się o nowej historii kina, przywracającej pamięć o wybitnych reżyserkach, montażystkach, operatorkach a także innych profesjonalistkach branży filmowej. To rodzaj białych plam, które są wypełniane barwnymi życiorysami, niezwykłymi dziełami. W trakcie wykładu uczestniczki dowiedzą się jak wyglądała emancypacja kobiet w zawodach kinowych, a także które obszary przez wiele lat postrzegane były jako typowo żeńskie.

„60 minut to niewiele czasu, żeby w pełni opisać zjawisko, niemniej mam nadzieję, że przynajmniej pokażę jego skalę. Kobiety i film, to niezwykle fascynujący temat. Cieszę się, że będzie okazja, nie tylko opowiedzieć o mało znanych faktach z historii kina, ale także porozmawiać z uczestniczkami spotkania” – mówi Aleksandra Bielska z Kina Światowid, która poprowadzi spotkanie.

Wszystkie wydarzenia odbędą się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu - wstęp jest bezpłatny. Więcej szczegółów pod nr tel. 55 611 20 59.