UWAGA!

----

Cantata i Przyjaciele na jubileusz

 Elbląg, Cantata i Przyjaciele na jubileusz

Chór Cantata & Przyjaciele" wystąpi z okazji 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich.

Zapraszamy na Koncert z okazji 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich w wykonaniu:

Chóru Cantata pod Dyrekcją Marty Drózdy-Kulkowskiej

Magdaleny Poronin - Mezzosopran

Mikołaja Ostrowskiego - Prowadzenie koncertu

Doroty Artykiewicz-Skrla - Fortepian

 

Na koncert zaprasza Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cantata

 

Data: 25.06.2026

Godzina: 19:00

Miejsce : katedra św. Mikołaja w Elblągu

 

WSTĘP WOLNY

Koncert zrealizowano przy udziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg.

 

Patronat Honorowy:

Wojciech Skibicki Biskup Elbląski


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Kultura

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 