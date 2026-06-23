Cantata i Przyjaciele na jubileusz
Chór Cantata & Przyjaciele" wystąpi z okazji 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich.
Zapraszamy na Koncert z okazji 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich w wykonaniu:
Chóru Cantata pod Dyrekcją Marty Drózdy-Kulkowskiej
Magdaleny Poronin - Mezzosopran
Mikołaja Ostrowskiego - Prowadzenie koncertu
Doroty Artykiewicz-Skrla - Fortepian
Na koncert zaprasza Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cantata
Data: 25.06.2026
Godzina: 19:00
Miejsce : katedra św. Mikołaja w Elblągu
WSTĘP WOLNY
Koncert zrealizowano przy udziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg.
Patronat Honorowy:
Wojciech Skibicki Biskup Elbląski
inf. organizatora