Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na ferie zimowe dla dzieci

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza do zapoznania się z ofertą ferii zimowych w galerii.

Ferie dla dzieci z miasta

Kiedy: 19-23 stycznia 2026 roku

Godzina: 12.00 - 14.00 (poniedziałek - piątek)

Koszt: 75 zł/ osoba

Dzieci w wieku 7-13 lat uczęszczające do szkoły podstawowej

Obowiązują zapisy na warsztaty poprzez e-mail: helena@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931 (proszę zawrzeć dane: imię i nazwisko dziecka, jego wiek oraz numer telefonu oraz adres e-mail do rodzica/opiekuna).

Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w spotkaniach będzie wypełnienie i dostarczenie pierwszego dnia warsztatów karty uczestnictwa dziecka.

Ferie w Galerii EL to pięć dni wspólnego działania, testowania pomysłów i sprawdzania, co się wydarzy, kiedy sztukę potraktujemy jak pole do eksperymentów. Będziemy robić rzeczy praktyczne i zupełnie niepraktyczne: ozdabiać eko-torby hasłami z artystycznych manifestów albo ukochanych piosenek, budować własne wyobrażenia schronienia i zastanawiać się, co każdy z nas chciałby w nim mieć.

Inspiracją stanie się wystawa Stacha Szumskiego i opowieść o pierwszych wspólnotach, szałasach, ognisku i potrzebie bycia razem. Spróbujemy przełożyć te bardzo stare historie na nasze współczesne myślenie i działania. Sprawdzimy też, jak artystycznie uchronić się przed deszczem, poeksperymentujemy z parasolkami i wykorzystamy prawa fizyki do tworzenia dzieł sztuki, nawet przy pomocy… wirówki do sałaty. Będzie przestrzeń na rozmowy, pracę artystyczną, zwiedzanie galeryjnych wystaw, realizację własnych własnych pomysłów i tak po prostu bycie razem w twórczy sposób.

Ferie dla grup zorganizowanych

Kiedy: 26-29 stycznia 2026 roku

Godzina: 10.00- 14.00 (poniedziałek- czwartek)

Koszt: 15 zł/ osoba, opiekunowie grupy - wstęp wolny

Dla kogo: Grupy zorganizowane

Warsztaty edukacyjne skierowane są do grup zorganizowanych – takich jak grupy półkolonijne, świetlicowe, domy kultury, organizacje, stowarzyszenia lub inne grupy działające wspólnie poza systemem szkolnym. Każdy warsztat podejmuje wybrany temat i łączy go z działaniem twórczym inspirowanym sztuką i aktualnymi wystawami prezentowanymi w Galerii EL.

Dokładny termin i godzina rozpoczęcia ustalane są indywidualnie, w zależności od dostępności!

Zasady uczestnictwa

Opiekunowie grup obowiązkowo towarzyszą uczestnikom przez cały czas trwania warsztatów oraz aktywnie wspierają prowadzenie zajęć w razie potrzeby.

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie wynosi do 25 osób.

Efektem spotkań są prace plastyczne – prosimy o zabranie teczek, toreb lub plecaków, które umożliwią ich bezpieczny transport.

Rezerwacja warsztatów

Rezerwacji można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00:

– e-mail: helena@galeria-el.pl

– telefon: 532 885 931

Rezerwacji należy dokonać z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

Podczas zgłoszenia prosimy o podanie:

– wybranego tematu warsztatu

– liczby uczestników

– preferowanego terminu i godziny rozpoczęcia

– nazwy instytucji lub grupy

– imienia i nazwiska opiekuna/opiekunki oraz numeru telefonu kontaktowego

W przypadku rezygnacji z warsztatów prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Koszt i płatności

Koszt warsztatów wynosi 15 zł od osoby.

Opiekunowie grupy – wstęp wolny.

Aby otrzymać Fakturę VAT, należy podać:

– nazwę instytucji

– pełny adres wraz z kodem pocztowym

– numer NIP

Kartonowe schronienie

Warsztat w całości inspirowany wystawą Stacha Szumskiego i ideą wspólnego budowania schronienia. Podczas spotkania uczestnicy dołączą do procesu, który już trwa- będą rozbudowywać, przekształcać i uzupełniać wspólną bazę tworzoną w Galerii Laboratorium. Kartony staną się materiałem konstrukcyjnym, a taśmy, tkaniny i detale- narzędziem do nadawania formy, charakteru i znaczenia. Każda grupa wniesie do instalacji własne pomysły, decyzje i rozwiązania, zmieniając ją w żywy, rozwijający się obiekt. Pracować będziemy z użyciem bezpiecznych narzędzi konstrukcyjnych Makedo, które pozwalają łączyć, skręcać i przebudowywać elementy bez ryzyka. To warsztat o współpracy, wyobraźni i sprawczości- zaproszenie do stworzenia własnej wersji najfajniejszej bazy na świecie.

Kontakt

Centrum Sztuki Galeria EL

ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg

e-mail: galeria-el@galeria-el.pl

www.galeria-el.pl

www.facebook.com/GaleriaEL

Rezerwacja warsztatów:

e-mail: helena@galeria-el.pl lub telefon: 532 885 931