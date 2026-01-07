Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na ferie zimowe dla dzieci
Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza do zapoznania się z ofertą ferii zimowych w galerii.
Ferie dla dzieci z miasta
Kiedy: 19-23 stycznia 2026 roku
Godzina: 12.00 - 14.00 (poniedziałek - piątek)
Koszt: 75 zł/ osoba
Dzieci w wieku 7-13 lat uczęszczające do szkoły podstawowej
Obowiązują zapisy na warsztaty poprzez e-mail: helena@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931 (proszę zawrzeć dane: imię i nazwisko dziecka, jego wiek oraz numer telefonu oraz adres e-mail do rodzica/opiekuna).
Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w spotkaniach będzie wypełnienie i dostarczenie pierwszego dnia warsztatów karty uczestnictwa dziecka.
Ferie w Galerii EL to pięć dni wspólnego działania, testowania pomysłów i sprawdzania, co się wydarzy, kiedy sztukę potraktujemy jak pole do eksperymentów. Będziemy robić rzeczy praktyczne i zupełnie niepraktyczne: ozdabiać eko-torby hasłami z artystycznych manifestów albo ukochanych piosenek, budować własne wyobrażenia schronienia i zastanawiać się, co każdy z nas chciałby w nim mieć.
Inspiracją stanie się wystawa Stacha Szumskiego i opowieść o pierwszych wspólnotach, szałasach, ognisku i potrzebie bycia razem. Spróbujemy przełożyć te bardzo stare historie na nasze współczesne myślenie i działania. Sprawdzimy też, jak artystycznie uchronić się przed deszczem, poeksperymentujemy z parasolkami i wykorzystamy prawa fizyki do tworzenia dzieł sztuki, nawet przy pomocy… wirówki do sałaty. Będzie przestrzeń na rozmowy, pracę artystyczną, zwiedzanie galeryjnych wystaw, realizację własnych własnych pomysłów i tak po prostu bycie razem w twórczy sposób.
Ferie dla grup zorganizowanych
Kiedy: 26-29 stycznia 2026 roku
Godzina: 10.00- 14.00 (poniedziałek- czwartek)
Koszt: 15 zł/ osoba, opiekunowie grupy - wstęp wolny
Dla kogo: Grupy zorganizowane
Warsztaty edukacyjne skierowane są do grup zorganizowanych – takich jak grupy półkolonijne, świetlicowe, domy kultury, organizacje, stowarzyszenia lub inne grupy działające wspólnie poza systemem szkolnym. Każdy warsztat podejmuje wybrany temat i łączy go z działaniem twórczym inspirowanym sztuką i aktualnymi wystawami prezentowanymi w Galerii EL.
Dokładny termin i godzina rozpoczęcia ustalane są indywidualnie, w zależności od dostępności!
Zasady uczestnictwa
Opiekunowie grup obowiązkowo towarzyszą uczestnikom przez cały czas trwania warsztatów oraz aktywnie wspierają prowadzenie zajęć w razie potrzeby.
Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie wynosi do 25 osób.
Efektem spotkań są prace plastyczne – prosimy o zabranie teczek, toreb lub plecaków, które umożliwią ich bezpieczny transport.
Rezerwacja warsztatów
Rezerwacji można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00:
– e-mail: helena@galeria-el.pl
– telefon: 532 885 931
Rezerwacji należy dokonać z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
Podczas zgłoszenia prosimy o podanie:
– wybranego tematu warsztatu
– liczby uczestników
– preferowanego terminu i godziny rozpoczęcia
– nazwy instytucji lub grupy
– imienia i nazwiska opiekuna/opiekunki oraz numeru telefonu kontaktowego
W przypadku rezygnacji z warsztatów prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.
Koszt i płatności
Koszt warsztatów wynosi 15 zł od osoby.
Opiekunowie grupy – wstęp wolny.
Aby otrzymać Fakturę VAT, należy podać:
– nazwę instytucji
– pełny adres wraz z kodem pocztowym
– numer NIP
Kartonowe schronienie
Warsztat w całości inspirowany wystawą Stacha Szumskiego i ideą wspólnego budowania schronienia. Podczas spotkania uczestnicy dołączą do procesu, który już trwa- będą rozbudowywać, przekształcać i uzupełniać wspólną bazę tworzoną w Galerii Laboratorium. Kartony staną się materiałem konstrukcyjnym, a taśmy, tkaniny i detale- narzędziem do nadawania formy, charakteru i znaczenia. Każda grupa wniesie do instalacji własne pomysły, decyzje i rozwiązania, zmieniając ją w żywy, rozwijający się obiekt. Pracować będziemy z użyciem bezpiecznych narzędzi konstrukcyjnych Makedo, które pozwalają łączyć, skręcać i przebudowywać elementy bez ryzyka. To warsztat o współpracy, wyobraźni i sprawczości- zaproszenie do stworzenia własnej wersji najfajniejszej bazy na świecie.
Kontakt
Centrum Sztuki Galeria EL
ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg
e-mail: galeria-el@galeria-el.pl
www.galeria-el.pl
www.facebook.com/GaleriaEL
Rezerwacja warsztatów:
e-mail: helena@galeria-el.pl lub telefon: 532 885 931