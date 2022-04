Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wernisaż

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę Made [in] ready – rzeczy, działania, symbole, prezentująca dorobek pedagogów, absolwentów i studentów Pracowni Działań Audiowizualnych i Performatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie z okazji jubileuszu 10-lecia działalności.

Wystawa prezentowana będzie w nawie głównej, prezbiterium oraz dwóch piętrach empory.

Wernisaż wystawy: godz. 18.00, 28 kwietnia

Oprowadzanie kuratorskie: godz. 17.30, 28 kwietnia

Wystawa czynna do 5 czerwca

Pracownia Działań Audiowizualnych i Performatywnych, Akademii Sztuki w Szczecinie została powołana w 2010 roku przez prof. dr. hab. Kamila Kuskowskiego. Osią wszelkiej aktywności pracowni są rozważania na temat wzajemnej relacji pomiędzy obrazem, dźwiękiem i akcją (performatyw). Przewinęło się przez nią wiele indywidualności twórczych, zarówno wśród współpracujących z profesorem dydaktyków, jak i wśród studentów, którym udaje się już zaznaczać swoją obecność w obszarze sztuk wizualnych.

Kuratorami wystawy są: prowadzący pracownię prof. dr hab. Kamil Kuskowski oraz dr Dariusz Fodczuk.

Kamil Kuskowski, Dariusz Fodczuk:

W swoim programie pracownia od samego początku kładzie nacisk na pracę z prostymi obiektami codziennego użytku. Sensem wielu ćwiczeń jest praca nad ujawnianiem i zmianą znaczeń, jakie wiązać się mogą z konkretnymi przedmiotami, prostymi działaniami i gestami. Odwołując się do tradycji dadaizmu, jak i zdobyczy sztuki pojęciowej, studenci zgłębiają zagadnienia zmiany statusu przedmiotów. Poprzez praktyki dekonstrukcyjne, ingerencję w formę i świadome operowanie kontekstem, rozwijają umiejętności wizualnego komunikowania, formułowania logicznej wypowiedzi opartej na wizualnych porządkach i kodach. Współczesne szkolnictwo artystyczne dawno zerwało z XIX-wiecznym akademizmem, w chwili obecnej jego podstawy muszą opierać się na metodach i założeniach biegunowo innych niż te, które go fundowały. Coś, co kiedyś wydawało się anarchią i wygłupem, dziś ujęte w ramy metody decyduje nie tylko o artystycznej sprawności, ale przesądza również o rozwoju krytycznej wrażliwości, która pozwala w konsekwencji na skuteczne komunikowanie istotnych problemów natury społecznej czy politycznej. W takim ujęciu celem kształcenia będzie rozwijanie umiejętności krytycznego i analitycznego postrzegania, a metodami będą trening twórczości i wzmacnianie dociekliwości. Kwestia kształcenia indywidualnego warsztatu i manualnych umiejętności schodzi na plan dalszy. W rozwijanej w pracowni metodzie sprawność procesów myślowych i ich ewaluacja pojawiają się w miejscu tradycyjnego warsztatu i uwielbienia dla manualnej sprawności.

Na wystawie zobaczymy realizacje artystów związanych z pracownią, których cechą wspólną jest charakterystyczna postawa przejawiająca się w specyficznym podejściu do przedmiotu i jego znaczenia.

Prace prezentowane na wystawie układać się będą w trzy bloki odpowiadające tytułowym „rzeczom, symbolom i działaniom”: prace związane z dekonstrukcjami i ingerencjami w formę przedmiotów; prace dotykające problematyki społecznej i politycznej; prace większej złożoności formalnej, łączące w sobie różne media i wykorzystujące ich wzajemną relację w celu budowania skuteczności przekazu.