Chcę dotrzeć do każdego słuchacza

We wtorek (18 lutego) odbyła się promocja nowej płyty Roberta Fursa „Electric Radiator”. Podczas spotkania w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej autor opowiadał o nowym wydawnictwie, swojej muzycznej pasji i artystycznych planach na przyszłość.

Robert Furs jest akordeonistą, pianistą i dyrygentem, a także właścicielem prywatnej szkoły muzycznej. „Electric Radiator” to jego druga płyta z akordeonem w roli głównej. Jak podkreśla elbląski muzyk, znacząco różni się ona od poprzedniego krążka, przeznaczonego w znacznej mierze dla osób zaznajomionych z tym instrumentem.

Nowy album artysty wpisuje się w nurt muzyki rozrywkowej i wykorzystuje m. in. współczesne instrumenty elektroniczne.

- Moja żona zaproponowała, by na kolejnej płycie było coś, co każdemu przybliży akordeon, by zawierała wesołe melodie – podkreśla absolwent akademii muzycznych w Bydgoszczy i Gdańsku. - Pokazanie techniki akordeonowej to jedna rzecz, ale chciałem też poprzez piękne aranżacje dotrzeć do każdego słuchacza.

Twórca albumu „Electric Radiator” zaznacza, że muzyka jest w jego życiu obecna od najmłodszych lat. - Mój tata nie jest muzykiem, pracuje w innym zawodzie, ale cała jego rodzina muzykowała amatorsko. W domu zawsze był akordeon, zawsze był jakiś instrument klawiszowy, obecnie tata ćwiczy grę na gitarze, więc gdy go odwiedzam, muszę mu udzielać profesjonalnych wskazówek – śmieje się.

(fot. Anna Dembińska)

Jakie są plany Roberta Fursa na dalszą muzyczną przyszłość?

- Planuję zająć się muzyką francuską, którą bardzo lubię i od lat wykonuję – mówi. - Kolejna płyta ma zawierać znane i ciekawe utwory muzyki francuskiej, a jednocześnie odzwierciedlać moje spojrzenie na nie. Będą to moje własne aranżacje, oczywiście z akordeonem w roli głównej – zaznacza.

Współorganizatorami wczorajszego spotkania promującego płytę „Electric Radiator” było Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu.

Przy artykule umieściliśmy teledysk do jednego z utworów na płycie.