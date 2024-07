Chodnik, książki, mnich i Elkamera

Pogrążony w lekturze mnich pośród niezliczonych książek zaprasza do Biblioteki Elbląskiej i Elkamery. Mowa o muralu, który powstaje właśnie przed wejściem do książnicy na starówce.

Fot. Mikołaj Sobczak

- Na przygotowanie takiego muralu potrzeba ok. 3 dni, bo ma on bardzo dużo szczegółów – podkreśla Oleksandr Korol, który nad nim pracuje. Artysta z Ukrainy dodaje, że do malowania używa farb silikonowych, a jego praca powinna utrzymać się na chodniku ok. pół roku.

- Skąd pomysł na taki mural? Chcieliśmy pokazać na zewnątrz, że wewnątrz biblioteki dzieje się coś ciekawego i w trochę nietypowej formie nawiązać do Elkamery, czyli interaktywnej wystawy dawnej książki i prasy - mówi Dominik Żyłowski z Biblioteki Elbląskiej. Podkreśla, że za przygotowanie projektu odpowiadali pracownicy biblioteki z działu edukacji kulturalnej Elkamera, a realizuje go firma Wypisz Wymaluj. Aleksandra Buła z Biblioteki Elbląskiej podkreśla z kolei, że takich murali nie znajdziemy w zbyt wielu miejscach w Polsce.

Przedstawiciele biblioteki zapraszają do elbląskiej książnicy również, a może szczególnie, w wakacje.

- W tygodniu wydłużyliśmy godziny otwarcia Elkamery na 10-18, poza środą, która jest dniem na prace techniczne przy tej wystawie i jest ona nieczynna. W sobotę można wystawę oglądać między 10 a 15 – podkreśla Dominik Żyłowski.

Dodajmy, że elbląskie biblioteki mają też swoją wakacyjną ofertę dla młodych. Tutaj informacje o Wakacjach z Bulajem, a tu o Wakacjach z Cyberiadą.