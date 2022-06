Co się dzieje, kiedy rozum śpi? Śpiewa Oskar Mir

Pochodzący z Elbląga Oskar Mir wczoraj (22 czerwca) zaprezentował słuchaczom swój kolejny utwór. "Kiedy rozum śpi", inspirowane dziełem Goi, promuje nadchodzący album artysty.

- Archaizmy w słowach, elegancja i zaskakujące połączenie XIX-wiecznej, romantycznej wrażliwości z wtrąceniami ze świata podziemnego życia miasta to mieszanka, która może z ogromnym impaktem trafić do serc słuchaczy – tak nowy utwór Oskara Mira (Oskar Bork) opisuje SmoothSail Media. "Kiedy rozum śpi" to pierwszy owoc współpracy wytwórni z artystą.

Oskar Mir odpowiada zarówno za warstwę muzyczną jak i tekstową utworu. Piosenka opowiada o kończącym się związku.

- Substancja metanol, kiedy się pali, daje niewidoczny gołym okiem płomień. Jest to pojawiający się w refrenach symbol tej sytuacji. Uczucia jeszcze się tlą, choć w praktycznym wymiarze nie da się tego zauważyć – nawiązuje do tekstu utworu wokalista.

- Zapraszam do wysłuchania mojego nowego singla, inspirowanego grafiką Francisco Goi o tym samym tytule. Myślę, że dla wrażliwców będzie to świetny materiał - zachęca do poznania jego kolejnego utworu Oskar Mir naszych Czytelników.

Płyta Orfeusz, którą zapowiada "Kiedy rozum śpi", ma się ukazać w listopadzie 2022 r. O twórczości Oskara Mira szeroko rozmawialiśmy z artystą w tym materiale. "Kiedy rozum śpi" odsłuchamy m. in. na YouTube i na popularnych platformach streamingowych.