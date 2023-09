Copernicus. Nowe oblicze muzeum we Fromborku

Czas na kolejny krok w utworzeniu Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku. Tamtejsze muzeum ogłosiło przetarg na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego planowanej instytucji kultury.

Czym ma być Europejskie Centrum Copernicus? "W zamierzeniu koncepcyjnym Europejskie Centrum Copernicus we Fromborku ma zdefiniować nową kategorię instytucji muzealnej, zarówno opowiadającej historię jak i w historię aktywnie się angażującej, edukującej poprzez kulturę i rozrywkę. W procesie tworzenia kompleksowego projektu dla Centrum należy zatem łączyć walory różnorodnych miejsc: muzeów narracyjnych, centrów nauki, parków tematycznych oraz rodzinnych centrów rozrywki i powiązać je w jednorodną, spójną koncepcję merytoryczną. W ten sposób należy stworzyć ofertę dla szerokiego grona odbiorców, zarówno indywidulanych odwiedzających, jak i rodziny z dziećmi czy też grupy szkolne i wycieczkowe" – czytamy w dokumentacji przetargu. Planowane jest tam eksperymentarium z działami tematycznymi, np. praktycznymi prezentacjami badań Kopernika, Newtona czy Galileusza. W centrum Copernicus będzie również specjalna strefa poświęcona badaniom astronoma z Fromborka, gromadząca dostępną wiedzę na ten temat, zdigitalizowane zbiory etc. Na obiekt muzealny będzie się składać samo muzeum, regionalna składnica zabytków archeologicznych, część administracyjno-usługowa i "powierzchnia zarezerwowana do budowy nowoczesnego planetarium".

O planach utworzenia centrum pisaliśmy na naszych łamach w zeszłym roku. Jak informował Biuletyn Informacji Publicznej Fromborka, porozumienie między miastem a samorządem przypieczętowała uchwała Rady Miejskiej z 27 stycznia 2022 r. Radni wyrazili zgodę na "na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 proc. od wartości, ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego, nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 148/22, obręb Krzyżewo (...) o powierzchni 11,9663 ha, na rzecz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na utworzenie Europejskiego Centrum Kopernikańskiego". Działka, o której mowa, według wykazu z BIP miała wartość 784 800 tys. zł, cena sprzedaży nieruchomości to 78 480 zł. Formalności dotyczące przejęcia działki są na ukończeniu, w międzyczasie wzrosły jednak jej koszta – do niemal 100 tys. zł.

Firma, która wygra przetarg, będzie miała 70 dni na realizację zamówienia. Przy wyborze oferty będzie brana pod uwagę cena (60 proc.), organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (20 proc.) oraz termin wykonania (20 proc.). Termin składania ofert upływa 2 października.

Jak podkreśla Mirosław Jonakowski, dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, kwestie dotyczące programu funkcjonalno-użytkowego muzeum chce domknąć do końca tego roku.

- Zabezpieczone środki związane z realizacją projektu na ten rok to 700 tys. zł, jednak z całą pewnością ich nie wykorzystamy. Realne wydatki w tym roku to ok. 300-350 tys. zł – zaznacza dyrektor.

Pieniądze zostaną przeznaczone nie tylko na cele związane z obecnym przetargiem, ale także kwestie takie jak obsługa prawna etc. Dodaje, że realizacja inwestycji jest związana z Funduszem Europejskim Warmii i Mazur, w związku z czym cały projekt powinien być zrealizowany do 2027, maksymalnie do 2029 roku. Na ten moment jego całkowity koszt opiewa na 90 mln zł.