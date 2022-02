Cyfrowy i nie tylko powrót do świata pionierów

W Regionalnej Pracowni Digitalizacji trwają przygotowania do wystawy o pierwszych mieszkańcach powojennego Elbląga. Przy okazji sprawdzamy, co dzieje się w pracowni. Zobacz też zdjęcia z zeszłorocznego dnia otwartego.

W tym miejscu w elbląskim "Światowidzie", w którym rozmawiamy z Hanną Laską-Kleinszmidt, kierownik pracowni, dawniej była kawiarnia „Uśmiech”, którą niektórzy elblążanie mogą wspominać z sentymentem.

- Właśnie w tej przestrzeni przygotowujemy miejsce na prezentacje multimedialne, tuż obok będzie funkcjonować strefa edukacyjna – podkreśla kierownik Regionalnej Pracowni Digitalizacji. - Naszym celem jest przede wszystkim cyfryzacja dziedzictwa kulturowego regionu i prezentacja efektów naszej pracy. Digitalizujemy obiekty muzealne ruchome oraz architektoniczne. Obecnie przygotowujemy wystawę tematyczną związaną z pierwszymi powojennymi latami Elbląga. Dotarliśmy do pamiątek należących do rodzin elblążan, które po wojnie przywieźli do miasta jego pionierzy, przedstawimy także obiekty, które zastali oni w przestrzeni miejskiej – zaznacza.

Motywem przewodnim wystawy będzie życie codzienne elblążan w pierwszych pięciu latach po wojnie, w mieście zrujnowanym i pełnym wyzwań. Stąd tytuł ekspozycji: „Oswoić miasto”.

- To opowieść o czasach ciężkich, a jednocześnie czasach rozwijającego się życia społecznego, ponieważ ludzie nie tylko walczyli o byt i szukali pracy, ale zaczęły pojawiać się przestrzenie życia towarzyskiego, miejsca aktywności sportowej, kulturalnej... - mówi Hanna Laska-Kleinszmidt. - To wszystko chcemy pokazać za pomocą zdigitalizowanych obiektów, jesteśmy w ostatnim etapie opracowania materiałów i przygotowań. To również ostatnie chwile, gdy testujemy nasze urządzenia i aplikacje – dodaje kierownik pracowni.

Fot. Regionalnej Pracowni Digitalizacji

Regionalna Pracownia Digitalizacji to nie tylko cyfryzacja dziedzictwa regionu, ma być to miejsce dostępne dla grup i odbiorców indywidualnych, w którym będą się m. in. odbywać spotkania edukacyjne. Dodajmy, że nauczyciele mogą korzystać z materiałów edukacyjnych przygotowywanych przez pracownię, które znajdą na jej stronie.

- Zawsze przy tematycznych projektach przygotowujemy scenariusze zajęć dla nauczycieli i animatorów kultury – zaznacza Hanna Laska-Kleinszmidt.

Inicjatywa jest dofinansowana z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 w kwocie 480 817 euro. Współfinansowanie ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 198 732 zł. Partnerami tego projektu są Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie i Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu. Działania projektowe polegały m. in. na realizacji digitalizacji obiektów muzealnych i architektonicznych w muzeum rosyjskim i polskim oraz na realizacji dwóch filmów o pionierach, którzy osiedlali się po wojnie w Elblągu oraz analogicznie w Kaliningradzie. Pracownia przygotowuje też m. in. aplikacje VR, wirtualnej rzeczywistości. O jednej z nich, grze „Sarmackie wędrówki”, w której można zwiedzić kawałek dawnego Elbląga, pisaliśmy tutaj. Sama pracownia działa w ramach struktur Centrum Spotkań Europejskich "Światowid".

Kiedy odbędzie się wystawa? „Wkrótce”. Niedługo powinniśmy poznać jej dokładny termin. Dodajmy, że będzie można jej doświadczyć w formie bardziej „analogowej”, przejść i zobaczyć eskpozycję, będzie też wsparta odpowiednią aplikacją mobilną i VR, dzięki czemu każdy będzie mógł zanurzyć się w świecie powojennych elblążan.

Z efektami pracy Regionalnej Pracowni Digitalizacji możemy zapoznać się tutaj.