Cyrulik sewilski na dużym ekranie

Przed nami wieli finał sezonu transmisji z The Metropolitan Opera! Komedia „Cyrulik sewilski” Rossiniego już 31 maja o 19.00 w Kinie Światowid.

Finał sezonu The Met: Live in HD 2024 –25 to znakomita okazja, aby zobaczyć jedno z najpopularniejszych dzieł operowych na wielkim ekranie. Już 31 maja Metropolitan Opera zaprezentuje „Cyrulika sewilskiego” Rossiniego. W rolę Rozyny wcieli się mezzosopranistka Aigul Akhmetshina. Polscy widzowie z pewnością pamiętają znakomity występ śpiewaczki u boku tenora Piotra Beczały w „Carmen” Bizeta w poprzednim sezonie. W postać hrabiego Almavivy wcieli się debiutujący w Met tenor Jack Swanson, zaś postać Figara zaśpiewa debiutujący w tej roli na nowojorskiej scenie Andrey Zhilikhovsky. Zobaczymy również Petera Kálmána jako doktora Bartola oraz Aleksandra Vinogradova w roli Don Basilia. Orkiestrę Met po raz pierwszy poprowadzi Giacomo Sagripanti.

Inscenizacja w reżyserii Bartletta Shera miała swoją premierę w 2006 roku i do dziś pozostaje jedną z najchętniej oglądanych produkcji Met. Za scenografię, kostiumy i światło odpowiadają uznani twórcy: Michael Yeargan, Catherine Zuber oraz Christopher Akerlind. Spektakl transmitowany 31 maja będzie 643. wykonaniem Cyrulika sewilskiego w historii Metropolitan Opera oraz trzecią transmisją tej opery w ramach cyklu Live in HD. Bilety na wydarzenie dostępne są w kasie kina lub na stronie: www.bilet.swiatowid.elblag.pl