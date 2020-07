Czas na dobrą wymianę

W sobotę 18 lipca, w godzinach 10:00-14:00 Dom pod Cisem przy ul. Stawidłowej 3 w Elblągu zaprasza do udziału w Wymienniku.

To przestrzeń na bezgotówkową wymianę rzeczy, z których już nie korzystamy, nie trafiły w nasz gust, albo po prostu nam się znudziły. Uczestnicy pierwszego z cyklu wydarzeń będą wymieniać się książkami, puzzlami, grami i płytami. Może masz grę, którą przechodzisz już z zamkniętymi oczami, albo zestaw CD, których każdy dźwięk znasz na pamięć? Możesz wymienić je na planszówkę, albo książkę, którą od dawna masz ochotę przeczytać. Organizatorzy zapewniają poczęstunek, nagrody w loterii, a przede wszystkim dobra atmosferę. Wymiennik, oprócz okazji do wymiany przedmiotów i zawarcia nowych znajomości, jest też przestrzenią do promowania idei „zero waste”. Ilość miejsc dla wystawców jest ograniczona, dlatego warto zgłosić swój udział wcześniej. Najprościej zrobić to telefonicznie: 55 236 27 16 lub e-mailowo: s.procyk@eswip.pl. Na zgłoszenia czekamy do piątku 17 lipca do godz. 13:00. Wstęp dla wystawców oraz odwiedzających jest bezpłatny.