Czego nas uczą drzewa?

W sobotę, 4 listopada, o godz. 11 Aleksandra Buła zaprasza na warsztaty w cyklu „Myślinatura: z literaturą w naturze”, które odbędą się w Bibliotece Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7 i będą inspirowane książkami o drzewach.

Drzewa nie tylko komunikują się ze sobą, ale potrafią adaptować się do otoczenia, lokalizować zagrożenie czy troszczyć się o "sąsiadów". W mitologiach, baśniach i podaniach różnych kultur przypisuje się im wiele znaczeń. Nie bez powodu również w genealogii to właśnie drzewo symbolizuje rozgałęziające się rodzinne powiązania. To właśnie drzewa i książki o drzewach oraz z wątkami arboralnymi będą tematem najbliższego spotkania.

Literatura:

Peter Wohlleben, „Sekretne życie drzew”

Iza Klementowska, „Cztery strony drzewa”

Elif Safak, „Wyspa zaginionych drzew”

Przeczytanie wymienionych książek nie jest obowiązkowe. Oprócz dyskusji będą też ćwiczenia w formie warsztatowej, m.in. stworzymy kolaże z grafik pochodzących z bibliotek cyfrowych oraz elementów natury. Wszystko oczywiście w przyjaznej i miłej atmosferze wzajemnego poszanowania. Bardzo proszę o zgłoszenie udziału na adres mailowy czytanieswiata@gmail.com

W odpowiedzi prześlę fragment tekstu do zapoznania się.

Tym razem spotykamy się w gościnnych progach Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha, a jeśli pogoda dopisze wyjdziemy też do bibliotecznego ogrodu.

Zadanie realizowane jest w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Elbląg.