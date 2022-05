Czerwiec z książkami – spotkania DKK w bibliotece

Jeśli lubicie czytać książki i o nich rozmawiać, zapraszamy na czerwcowe spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki działających w Bibliotece Elbląskiej. Zachęcamy do dołączania do klubów. Przyjdź, porozmawiaj, zaprzyjaźnij się z innymi książkowymi molami!

2 czerwca (czwartek), godz. 17:30, spotkanie odbędzie się online przez komunikator Messenger – DKK dla młodzieży i rozmowa o książce „Najlepiej w życiu ma twój kot: listy Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza” (moderatorka: Małgorzata Gwóźdź; zgłoszenia: 55 625 60 95/96)

O książce z opisu wydawcy:

Niepublikowane listy niezwykłej pary.

„Najlepiej w życiu ma Twój Kot, bo jest przy Tobie” – pisze z Zakopanego przyszła Noblistka Wisława Szymborska do Kornela Filipowicza. To po jego śmierci powstanie słynny wiersz „Kot w pustym mieszkaniu”.

Nie byli typową parą – spędzili ze sobą ponad dwadzieścia lat, ale nigdy razem nie zamieszkali. „Byliśmy końmi, które cwałują obok siebie” – mówiła. W chwilach rozłąki zawsze pisali do siebie listy. Listy zabawne, liryczne, miłosne. Znajdziemy w nich i intymne wyznania i ceny cielęciny czy jajek, refleksje nad własnym warsztatem pisarskim i nad twórczością kolegów, opowieści o rodzinie i przyjaciołach.

Mistrzowsko napisane, pełne tęsknoty i czułości pozwalają wniknąć w wyjątkowe uczucie łączące dwoje ludzi, którzy – jak o nich mówiono – nawet jeśli stali do siebie plecami, cały czas patrzyli sobie w oczy.

3 czerwca (piątek), godz. 16:30, Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Dyskusyjny Klub Mangi i rozmowa o mandze „Pięć centymetrów na sekundę” (moderatorka: Żaneta Łyczyszyńska; zgłoszenia: 55 625 60 23)

O mandze z opisu wydawcy:

Dwutomowa opowieść o Takakim i Akari – dwójce bliskich przyjaciół, których relacje, wraz z upływem czasu, stają się coraz odleglejsze… Melancholijna opowieść o przyjaźni, uczuciach i przemijaniu czasu. Tytułowe „Pięć centymetrów na sekundę” to prędkość, z jaką opada strącony wiatrem kwiat wiśni.

14 czerwca (wtorek), godz. 12:00, Kostka, ul. J. Wybickiego 20 – DKK dla seniorów i rozmowa o książce „Letnik z Mierzei” Kazimierza Orłosia (moderatorka: Anna Romańczuk; zgłoszenia: 55 625 60 95/96)

O książce z opisu wydawcy:

Sugestywna, napisana ze świetnym stopniowaniem napięcia, głęboka powieść psychologiczna – historia człowieka, który u schyłku życia postanawia rozwikłać sprawę swojej młodzieńczej miłości, dotrzeć do bliskich wtedy ludzi, być może do… własnego dziecka, ale i do prawdy o sobie.

Jedni odczytywać będą tę prozę jako przypowieść o kobiecie i mężczyźnie, inni jako dramatyczny powrót do przeszłości, jeszcze inni jako studium samotności.

14 czerwca (wtorek), godz. 16:30, Biblioteka Literacka, ul. św. Ducha 3-7 – DKK dla dorosłych i rozmowa o książce „Wskrzesina” Artura Boratczuka (moderatorka: Halina Samson; zgłoszenia: tel. 55 625 60 17)

O książce z opisu wydawcy:

„Wskrzesina” to przewrotna powieść o utracie złudzeń i nadziei, miłości i zemście, ludzkiej potrzebie wiary w dobro, które niespodziewanie może okazać się złem. A wszystko zaczyna się od tego, że Michał Serpina, starzejący się były sekretarz gminny PZPR we Fraudencji, miasteczku w zachodniej Polsce, nie ma komu przekazać rodzinnej pasieki. Jego ukochana żona nie żyje, córka odkryła dla siebie dwuznaczną rolę u boku proboszcza Smętka i nie chce go znać. Serpina zamieszcza więc ogłoszenie o tzw. dożywotce – dożywotniej opiece w zamian za przepisanie majątku. Spośród kilkorga chętnych wybiera czterdziestoletniego Adama, byłego informatyka. Wraz z przybyciem opiekuna do domu Serpiny we Fraudencji zaczynają się dziać dziwne rzeczy: natura i ludzie doznają impulsów, które popychają ich do czynów dwuznacznych, zmieniających dotychczasowe relacje i układy. Autor o książce: Książka jest, owszem, próbą opisu rzeczywistości. Po to właśnie piszę, aby samemu sobie jakoś poukładać we łbie to wszystko, co do mnie dociera. Nie stawiam jednak tezy o kryzysie. Uważam, że żyjemy w momencie wielkiej przemiany. Jedni będą ją odbierać jako kryzys, inni jako źródło nadziei. “Wskrzesina” powstała przede wszystkim z pobudek jak najbardziej intymnych. Musiałem określić swój stosunek do Boga.

14 czerwca (wtorek), godz. 17:00, filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31 – DKK dla dorosłych i rozmowa o książce „I jeszcze Paulette” Barbary Constantine (moderatorka: Katarzyna Jabłonowska; zgłoszenia: 55 625 60 80/81)

O książce z opisu wydawcy:

Ferdinand mieszka sam w gospodarstwie. I wcale nie jest z tego powodu szczęśliwy. Pewnego dnia zachodzi do Marceline, swojej sąsiadki, i zauważa, że niewiele brakuje, aby dach jej domu runął. Wnukowie podpowiadają mu, by zaprosił Marceline do siebie. Ale to nie takie proste – pewne rzeczy się robi, innych robić nie wypada… Mimo wszystko w końcu ją zaprasza.

Stopniowo jego dom się zapełnia, ożywa – do Ferdinanda wprowadza się owdowiały przyjaciel z dzieciństwa, dwie przerażone staruszki, lekko zwariowani studenci. I jeszcze Paulette…

22 czerwca (środa), godz.16:00, Kostka, ul. J. Wybickiego 20 – DKK dla dzieci i rozmowa o książce „Lato na Rodos” Katarzyny Ryrych (moderatorka: Małgorzata Gwóźdź; zgłoszenia: 55 625 60 95/96)

O książce z opisu wydawcy:

Turet wymachuje rękami i zaczyna każde zdanie od: “Uh-duh-duh”. Porszak nie lubi się przytulać i układa kamienie od największego do najmniejszego. Został tak nazwany przez Tureta, który kiedyś usłyszał, że jego przyjaciel “ma auto”. Ale to jeszcze nie wszyscy mieszkańcy RODOS, czyli Rodzinnych Ogródków Działkowych (Ogrodzonych Siatką). W Dziczy, czyli najbardziej niedostępnym i zarośniętym zakątku ogródków, chłopcy spędzają lato w towarzystwie Gabaryta, Pandy, Szmirabelli oraz pracującego nad eliksirem szczęścia Wuja Kukułki. To dzięki nim mogą wreszcie poczuć się “normalnie”. Chociaż czy normalność w ogóle istnieje? Może została wymyślona przez ludzi, którzy nie potrafią dostrzec sensu w układaniu kamieni?

Dyskusyjne Kluby Książki to projekt Instytutu Książki adresowany do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach oraz, że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Celem klubów jest także ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie samych bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie.

W ramach działalności Dyskusyjnych Klubów Książki odbywają się spotkania, podczas których dyskutuje się o książkach, ale również odbywają się spotkania z pisarzami i krytykami literackimi. To klubowicze decydują, jakie książki będą omawiane podczas spotkań. Co istotne, książki omawianej na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki nie trzeba kupować, wystarczy zgłosić się do moderatorki klubu i wypożyczyć ją na okres miesiąca, żeby móc przygotować się do rozmowy (moderatorka dysponuje dziesięcioma egzemplarzami).