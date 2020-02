Czy zastanawialiście się, dlaczego chorujemy? Dlaczego ktoś, kto prowadzi zdrowy tryb życia, zapada nagle na ciężką chorobę? Jakie prawa rządzą organizmem człowieka? Co wspólnego z naszym zdrowiem mają nasze myśli i emocje? Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką zdrowia i holistycznego podejścia do człowieka na spotkanie do Galerii Nobilis.

Człowiek to całość. To nie tylko ciało fizyczne, ale też myśli i emocje. Tym właśnie zajmuje się psychobiologia. Uznaje ona zależność pomiędzy chorobami, a naszymi emocjami, czy myślami. Ujmuje całościowo ludzki organizm, nie pomijając niczego. To, jakimi myślami i emocjami „karmimy” się na co dzień, wpływa na nasz organizm, na to jak się czujemy. Na przykład doświadczając silnego stresu, przyczyniamy się do szybszego „zużywania” naszych organów, czyli innymi słowy, szybciej się starzejemy, ponieważ zwiększony poziom kortyzolu w organizmie jest za to odpowiedzialny. Często pojawiają się objawy somatyczne, czyli nasz organizm znajduje się w tak silnych emocjach, że zaczynamy je odczuwać w naszym ciele jako kłucie, bóle brzucha, głowy itd.

Zachowanie balansu jest najważniejsze. Harmonia trzech wymiarów: duchowego, intelektualnego i fizycznego. Na spotkaniu porozmawiamy jak tego dokonać, jak żyć w zgodzie ze wszystkimi aspektami siebie.

Prelekcja, którą poprowadzi Joanna Kaszuba, odbędzie się w ramach Klubu Aktywnego Seniora, ale zapraszamy każdego zainteresowanego, w dniu 19 lutego na godzinę 10.00. Wstęp jest bezpłatny.