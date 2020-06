„Cztery pory roku” w sieci

Pierwsza odsłona internetowego cyklu EOK, z Antonio Vivaldim w roli głównej, już za nami. Fragmenty „Czterech pór roku” w wykonaniu Orkiestry i Pauli Preuss są dostępne online w serwisie YouTube, a już za tydzień w sieci popłynie arcydzieło Vivaldiego w wersji Maxa Richtera – spod smyczków EOK i Karoliny Nowotczyńskiej. Tej muzyki można słuchać nie tyle godzinami, co dniami i miesiącami.

Vivaldowski cykl czterech koncertów skrzypcowych Le Quattro Stagioni, znany w Polsce jako Cztery pory roku, to „must listen” każdego melomana. Nie zawsze tak było – arcydzieło ponad dwa stulecia przeleżało w zapomnieniu. Dopiero w latach 30. XX wieku doceniono jego barwność, emocjonalność i intensywność – na fali zainteresowania europejską muzyką dawną. Dziś Cztery pory roku znajdują się na kompozytorskim piedestale, ale wciąż inspirują – m.in. Maxa Richtera, którego opracowanie to „absolutnie nowe podejście, współczesne, spójne i przemawiające do wszystkich”. W tym do internautów – premiera w najbliższą niedzielę, 21 czerwca, na YouTube Orkiestry.

