Cztery pory roku - wernisaż fotografii Ireny Bykowskiej

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza w środę, (24 listopada) na godz. 18.00, na wernisaż fotografii Ireny Bykowskiej pt. Cztery pory roku. Na wystawie zobaczymy przede wszystkim fotografie przyrody czyli ulubiony motyw autorki. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Irena Bykowska fotografuję amatorsko od blisko 16 lat. Przez ten okres w swoim archiwum zgromadziła ponad 10 tysięcy fotografii. Jak wskazuje autorka, zaprezentowane zdjęcia na wystawie będą pochodziły z różnych okresów „zabawy” z aparatem. Irena Bykowska chętnie prezentuje swoje fotografie na wystawach i w branżowych publikacjach. Dotychczas zdjęcia prezentowała m.in. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu oraz w miesięczniku „Charaktery”.

- Doskonale zadaje sobie sprawę, że nie wszystkie z moich zdjęć są dobre "technicznie", ale cóż tam technika wobec chwili. Dla mnie ważny jest moment, bo to on właśnie stanowi o wartości zdjęcia – mówi Irena Bykowska. - Zresztą... piękno jest w oku patrzącego i każdy ma prawo je inaczej odbierać lub mieć na nie inne, własne spojrzenie, bądź go w ogóle nie zauważać. Zapraszam na wystawę! – dodaje Irena Bykowska.

Wystawa będzie czynna do 5 stycznia 2022 r. w godzinach pracy CSE „Światowid” w Elblągu.

Termin i miejsce | 24 listopada (środa), godz. 18.00, I piętro CSE „Światowid” w Elblągu

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu