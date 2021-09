Czym żyje dzisiaj młodzież? Czego nie słyszymy? Co młodzi chcieliby, żebyśmy bezpośrednio od nich wiedzieli? Przyjdź, zobacz, usłysz i poczuj. Zapraszamy w środę, 15 września o godz. 17 do Centrum Sztuki Galeria EL. Wstęp bezpłatny.

Projekt "FAS-cynaci kompas życia” skierowany jest do 22 młodych ludzi z Elbląga i okolic. W ramach projektu młodzież realizuje różne działania, m.in. bierze udział w warsztatach artystycznych, zdobywa wiedzę z zakresu komunikacji i kompetencji społecznych, organizuje wypady do lasu, robi pizzę i ciasteczka, uczy się chodzić na szczudłach czy prowadzi niespieszne rozmowy na istotne i mniej istotne tematy. Jednym z założeń projektu było też stworzenie przez młodzież spektaklu w którym młodzi opowiedzą o ważnych dla siebie tematach.

– Spektakl powstał podczas wyjazdu wakacyjnego do Stodolarni w Oleśnie – mówi Zyta Wrzos, koordynator projektu – Młodzież pracowała wspólnie z instruktorem teatralnym, który pomógł im wydobyć z siebie coś osobistego i nadać temu kształt. Grupa bardzo szybko weszła w proces twórczy i w niecałe 10 dni stworzyła spektakl z autorskimi tekstami i treściami, które ich inspirowały. A że miejsce, w którym tworzyli, trafiło do ich serc, to nazwali siebie Teatrem Stodoła.

Teatr Stodoła stworzył spektakl „Czy nazwałaby Pani siebie optymistką?” i zaprezentuje go podczas przygotowanego przez siebie eventu w najbliższą środę, 15 września.

– Podczas pobytu w Oleśnie dwie osoby szczególnie złapały bakcyla teatru – dopowiada koordynator - Wynik był taki, że po powrocie do Elbląga, Karina i Marta postanowiły stworzyć coś jeszcze.. i tak powstał Teatr Ramota, który podczas eventu pokaże krótką formę „Odklejka”.

A w przerwie pomiędzy spektaklami?

- Zapraszamy do skorzystania z propozycji: słodkiego poczęstunku przygotowanego przez Kompasy, możliwości malowania i wzorzenia swojego ciała, niespiesznego pogrywania przy karciankach, a jeśli warunki pogodowe nam dopiszą, na zewnątrz galerii, przez godzinę, będzie można też potrenować podstawy sztuki kuglarstwa – dopowiada Jola Prokopowicz, animatorka towarzysząca młodzieży w projekcie.

Młodzież Kompasowa nie tylko tworzy i potrafi zadbać o ciekawie spędzony czas, ale także dba o innych ludzi i o środowisko.

- Przy stołach z łakociami i piciem będą jednorazowe naczynia. Mimo to zachęcamy do inicjatywy wzięcia ze sobą choćby swojego kubeczka, bo może się okazać, że nie tylko zrobi się nam w serduszkach bardziej zielono, ale też będzie można poczuć się jak u siebie – zachęca animatorka Jola – Warto też zabrać ze sobą portfele, bo podczas eventu będziemy zbierać pieniądze na wsparcie leczenia i rehabilitacji małego Mikołaja. O akcji „Obudź się Miki” można dowiedzieć się z Facebooka.Zbiórkę przeprowadzimy pod patronatem Fundacji Elbląg.

Projekt „FAS-cynaci kompas życia” realizowany przez Forum Animatorów Społecznych z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG. Więcej o „Kompasie” można poczytać tutaj.