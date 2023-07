Dziś (23 lipca) w muszli koncertowej w Bażantarni odbyła się kolejna edycja Letniego Salonu Muzycznego. Deszczowa pogoda nie zniechęciła widzów, którzy tym razem mogli obejrzeć spektakl „Magik". Zobacz zdjęcia.

„Magik”, to historia o marzeniu, które nie pozwala zaznać spokoju. W elbląskiej Bażantarni w roli tytułowego Magika wystąpił Mikołaj Ostrowski oraz Ewelina Bemnarek. Dla wspomniane aktorki był to pożegnalny spektakl z elbląską widownią, bowiem niebawem przenosi się do teatru w Szczecinie.

- Może uda nam się zaczarować pogodę. Na scenie będzie trochę magii, a może nawet bardzo dużo. Na scenie zobaczymy aktorów Teatru Aleksandra Sewruka. Szczególnie gorąco powitajmy panią Ewelinę, która porzuca Elbląg, mimo że jest to jej rodzinne miasto. Za chwilę na scenie zadzieję się magia - mówiła przed spektaklem prezes ETK Teresa Wojcinowicz.

Autorem sztuki jest Jarosław Jakubowski - poeta, prozaik, dramatopisarz. Pochodzi z Bydgoszczy, mieszka w Koronowie a urodził się w 1974 roku. W wieku 22 lat wydał pierwszy tomik poetycki „Wada wymowy”. Jest autorem zbiorów wierszy, opowiadań, powieści, dramatów. Za swoją twórczość otrzymał wiele nagród i wyróżnień.

W następną niedzielę organizatorzy zapraszają na kolejną scenę przy stoliku „Kantata na cztery skrzydła” Roberta Bruttera.

Elbląska Gazeta Internetowa portel.pl jest patronem medialnym wydarzenia