Disney i Diamenty charytatywnie

Rotary Club Elbląg Centrum zaprosił w poniedziałkowy (9 października) wieczór na kolejny charytatywny koncert. Na scenie Teatru im. Aleksandra Sewruka wystąpił zespół „Diamenty”. Kwota z biletów-cegiełek zostanie przeznaczona na zakup nowoczesnych łóżek dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala Miejskiego w Elblągu. Zdjęcia.

Był to już kolejny charytatywny koncert klubu Rotary Elbląg Centrum, działającego w naszym mieście od 8 lat. Tym razem jego celem była pomoc w sfinansowaniu zakupu specjalistycznych łóżek medycznych, dla utworzonego przy ul. Związku Jaszczurczego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala Miejskiego im. św. Jana Pawła II w Elblągu.

- W ZOL Szpitala Miejskiego jest obecnie 25 łóżek. Są one niestety stare i przydałoby się je wymienić na nowoczesne. Działamy już od 8 lat i co roku podejmujemy charytatywne inicjatywy. Nasz cel to pomaganie osobom słabszym, czy zdolnym, osobom które ucierpiały z jakiś powodów, również instytucjom: domom dziecka, szpitalom, czy siostrom zakonnym prowadzącym dom dla małych, chorych dzieci na osiedlu Zawada w Elblągu - mówi Małgorzata Adamowicz, prezydent RC Elbląg Centrum.

Na scenie Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu wystąpił zespół „Diamenty”. Wprowadził widzów w świat bajkowych postaci i historii rozpoznawalnych przez każdego, niezależnie od wieku. Usłyszeliśmy utwory z produkcji disneyowskich w nietuzinkowych aranżacjach i niezapomnianym wykonaniu dzieci i młodzieży. Pierwszy koncert z tego repertuaru odbył się w czerwcu tego roku i ze względu na duże zainteresowanie zespół postanowił wystąpić z nim jeszcze raz.

Bilety-cegiełki na koncert kosztowały 65 zł i 50 zł. - Dziękuję osobom, które wykupiły cegiełki, ale z różnych powodów nie mogły być na koncercie. Na ich miejscach usiadły dzieci z placówek opiekuńczych i seniorzy z DPS „Niezapominajka” - dodaje Małgorzata Adamowicz.

Na scenie teatru wystąpiły trzy grupy wiekowe elbląskich „Diamentów”. - W zespole jest obecnie około 50 dzieci, na scenie zaprezentują się wszystkie, oprócz tych, które dołączyły do „Diamentów” w tym roku - powiedziała nam tuż przed koncertem Dorota Leonowicz, prezes Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży i działającego przy zespole „Diamenty”.