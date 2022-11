Dni Elbląga nie będzie?

W projekcie budżetu miasta na 2023 rok nie ma ani złotówki zaplanowanej na organizację Dni Elbląga. O tę między innymi sprawę pytali radni na ostatniej komisji polityki regionalnej i promocji miasta.

Ostatnie posiedzenie komisji polityki regionalnej i promocji miasta było poświęcone podsumowaniu ruchu turystycznego oraz projektowi budżetu miasta na 2023 rok z uwzględnieniem wydatków na promocję miasta. Leszek Marcinkowski, prezes elbląskiego oddziału PTTK, który prowadzi punkty informacji turystycznej na zlecenie samorządu, przyznał, że ruch turystyczny po pandemii powoli się odradza, choć przybywa głównie turystów z kraju.

- Z zagranicy punkty informacji turystycznej odwiedziło około 1,5 tysiąca osób, w tym wiele osób z takich krajów jak Japonia, Korea Południowa czy Egipt. Ciekawostką jest rosnąca liczba turystów z państw bałtyckich. Daleko nam jednak do rekordów z 2019 roku – mówił podczas posiedzenia.

Adam Jocz, dyrektor departamentu kultury, promocji i turystyki, zapewnił, że na przyszły rok planowana jest kampania promocyjna skierowana do mieszkańców krajów basenu Morza Bałtyckiego, by przyciągnąć ich do Elbląga w związku z przekopem i nową drogą wodną, która ma być w pełni otwarta w najbliższym sezonie.

Ale jak się okazuje, na wszystkie działania promocyjne pieniędzy nie starczy. W 2022 roku na ten cel miasto przeznaczyło w sumie milion złotych, w przyszłym roku ma to być już tylko 825 tys. zł.

Kolejne 1,1 mln złotych (w 2022 r. było to 1,7 mln zł) to budżet na działania związane z kulturą, m.in. 200 tys. na organizację Lata w Mieście i ponad 800 tys. zł organizację imprez takich jak Święto Chleba, Świąteczne Spotkania Elblążan, uroczystości państwowych i wydarzeń, na które głosowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego, m.in. Elbląskiego Święta Muzyki.

- Nie widzę w zapisach projektu budżetu wydatków na organizację Dni Elbląga – zapytał na posiedzeniu komisji radny Rafał Traks.

- Nie zostały zaplanowane – odpowiedział Adam Jocz.

- To znaczy, że Dni Elbląga się nie odbędą? – dopytywał radny.

- Obecnie nie ma na ten cel środków – dopowiedział dyrektor departamentu kultury, promocji i turystyki.

O wszystkich oszczędnościach, które chcą wprowadzić władze miasta, prezydent Witold Wróblewski ma poinformować podczas debaty budżetowej, która odbędzie się w poniedziałek, 21 listopada o godz. 15 w Urzędzie Miejskim (sala sesyjna). Na portEl.pl zamieścimy relację z obrad.