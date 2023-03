Do kogo trafią Aleksandry 2022?

Drodzy widzowie, w sobotę obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru - dzień, który celebruje sztukę teatralną i przypomina nam o jej znaczeniu w naszym życiu. Teatr to miejsce, gdzie możemy odnaleźć się w świecie sztuki, gdzie możemy zobaczyć historie, które poruszają nasze serca i umysły, gdzie możemy zanurzyć się w innych czasach i miejscach.

Dziś, w dobie internetu i ekranów, teatr może wydawać się przestarzały. Jednak to właśnie teatr oferuje nam wyjątkowe doświadczenie, którego nie można osiągnąć na ekranie. Teatr to przestrzeń, gdzie aktorzy żyją swoimi rolami, a widzowie są blisko nich, na żywo, dzieląc z nimi emocje i doświadczenia.

Chcemy podziękować wszystkim artystom teatralnym za ich pracę i za to, że dzielą się z nami swoim talentem. Dziękujemy za to, że umożliwiają nam wchodzenie w światy, które wymykają się naszej codziennej rzeczywistości. Dziękujemy za to, że w czasach kryzysu, jak ten, który przeżywamy teraz, teatr pozostaje oazą, w której możemy odpocząć od rzeczywistości i odnaleźć ukojenie dla naszych dusz. W obliczu trudnych czasów, jakie przyszły nam przetrwać, teatr odgrywa jeszcze ważniejszą rolę. Daje nam nadzieję i pozwala na ucieczkę od codzienności, a także przypomina o wartościach, które są dla nas tak ważne.

Dlatego, jak co roku przy okazji świętowania Międzynarodowego Dnia Teatru, wręczymy nagrody Aleksandry. Są to doroczne nagrody Teatru w kategoriach: Najlepsza Kobieca Rola Roku i Najlepsza Męska Rola Roku przyznawane przez Kapitułę, w skład której wchodzą znawcy i obserwatorzy życia teatralnego. Doceniamy statuetką Przyjaciół Teatru za ich zaangażowanie i wsparcie teatralnej kultury oraz Najwierniejszego Widza Zbiorowego.

Aleksandry, których pomysłodawcą w 2004 r. był Mirosław Siedler, są wyróżnieniem dla aktorów za kreacje aktorskie oraz Przyjaciół Teatru za ich zaangażowanie i wsparcie teatralnej kultury. “Aleksandry” upamiętniają również wieloletniego dyrektora olsztyńsko-elbląskiego, Aleksandra Sewruka. Są to statuetki z brązu przygotowane z projektu Ewy Prelewskiej.

W tym roku nominację za Kobiecą Rolę Roku 2022 otrzymały:

Ewelina Bemnarek za rolę Alice w Kłamstwie

Ewelina Bemnarek za rolę Maggie w Kłamstwie

Magdalena Fennig-Rusinowska za rolę Przemądrzałej kaczuszki w Kaczuszkowej karuzeli

Nominację za Męską Rolę Roku 2022 otrzymali:

Artur Hauke za rolę Saundersa w Dajcie mi tenora!

Krzysztof Żabka za rolę Tito Merellego w Dajcie mi tenora!

Artur Haukę za rolę Michela w Kłamstwie

Wręczenie nagród będzie miało miejsce 25 marca w Teatrze Sewruka przy okazji świętowania 62. Międzynarodowego Dnia Teatru i premiery spektaklu „Przedstawienie we wsi Głucha Dolna” Ivo Brešana w reż. Katarzyny Deszcz.