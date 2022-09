Do Młynar nadciąga Zamieć

6 października premierę będzie miała nowa książka związanej z Elblągiem Zuzanny Gajewskiej pt. "Zamieć". To drugi tom serii o Ewelinie Zawadzkiej, właścicielce zakładu pogrzebowego w Młynarach.

- "Zamieć" to kontynuacja "Burzy", przynajmniej jeśli chodzi o główną bohaterkę - Ewelinę Zawadzką. Co jeszcze łączy te dwie książki?

- „Zamieć” to drugi tom serii o Ewelinie Zawadzkiej, właścicielce zakładu pogrzebowego w Młynarach. I tak, to ona oraz miejsce akcji łączą obie książki. Chociaż tym razem nieco wychodzę poza granice miasteczka, bo zahaczam o leżącą tuż obok Młynarską Wolę. Bohaterka, jej życie osobiste i nietypowa praca są tutaj punktem spójnym. Kto czytał „Burzę” i jest ciekawy, co słychać u bohaterów poznanych w pierwszym tomie nie powinien być zawiedziony. Naturalnie, nie zabraknie też szczegółów i ciekawostek związanych z pracą w zakładzie pogrzebowym, wszak wątek funeralny ma tu duże znaczenie. Natomiast kryminalna zagadka, którą przyjdzie rozwikłać młynarskiej policji, i w którą, a jakże, wplątana zostanie Ewelina, jest całkiem nowa. Dlatego po książkę mogą śmiało sięgać miłośnicy gatunku, którzy nie czytali pierwszego tomu. Choć oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobią.

- Co skłoniło Cię do napisania kontynuacji "Burzy"?

- Nie musiałam się nad tym szczególnie zastanawiać. Od początku myślałam o stworzeniu serii kryminalnej z bohaterką pracującą w branży pogrzebowej. Pierwsze sceny „Zamieci” powstały jeszcze zanim nawet wysłałam „Burzę” jako propozycję wydawniczą. A gdy już znalazłam wydawnictwo dla „Burzy”, okazało się otwarte też na ten pomysł. I tak mamy „Zamieć”.

fot. arch. wydawnictwa

- Kim są bohaterowie "Zamieci"?

- Jak może zdradzać tytuł, tym razem akcja rozgrywa się zimą, a dokładnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Będzie więc mroźnie, śnieżnie, ale też pachnąco pomarańczą i grzanym winem. Ewelina zajmuje się przygotowaniami do wesela znajomych, Anety i Jacka. Do uroczystości jednak nie dojdzie, bo ktoś zabija pannę młodą. Kobieta zostaje znaleziona martwa, w sukni ślubnej, z nożem wbitym w pierś. I tak, Ewelina zamiast pomagać w organizacji ślubu, będzie musiała zająć się pogrzebem. Nie byłaby sobą, gdyby nie próbowała znaleźć zabójcy, tym bardziej, że ma ku temu osobiste powody. A jakby tego było mało, zacznie komplikować się życie prywatne głównej bohaterki, co dodatkowo napędza ją do działań. Jak wspomniałam wcześniej, powróci część bohaterów z „Burzy”. Naturalnie, będzie Paweł Fabiański, kierownik młynarskiego posterunku, córka Eweliny, Karolcia, która, wiem z pewnych źródeł, skradła serca części czytelniczek i czytelników, a także lokalny dziennikarz Chris, który z kolei potrafi napsuć krwi. Oczywiście pojawią się nowe osoby. By je poznać, trzeba przeczytać „Zamieć”, do czego gorąco zachęcam.

- Kiedy będziemy mogli kupić "Zamieć" w księgarniach?

- „Zamieć”, tak jak „Burza” ukaże się nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka i będzie miała premierę 6 października. Wtedy można będzie jej szukać na księgarnianych półkach. Natomiast w niektórych księgarniach internetowych ruszyła przedsprzedaż i można już ją zamawiać. O wszystkim, co dzieje się wokół książki informuję na moich kanałach w mediach społecznościowych, zachęcam do obserwowania mnie na Facebooku, Instagramie i Tiktoku.

Zuzanna Gajewska - z wykształcenia dziennikarka i socjolożka. Jej życie zawodowe kręci się wokół kultury, mediów i marketingu. Z zamiłowania Promotorka czytelnictwa, pod taką nazwą prowadzi bloga i kanały w mediach społecznościowych. Kocha książki i wszystko, co z nimi związane. Jak nie czyta, to pisze, a jak nie pisze to rozdaje książki na ulicy i zaraża czytaniem innych. Uwielbia kawę i rozmowy z ludźmi, pasjami prowadzi spotkania autorskie. Uwielbia kawę i rozmowy z ludźmi, pasjami prowadzi spotkania autorskie. Przez kilka lat mieszkała w Elblągu, gdzie zawodowo i prywatnie uczestniczyła w jego kulturalnym życiu. Obecnie mieszka w Gdańsku, ale cząstkę siebie zostawiła w Młynarach. Szczęśliwa żona i mama dwóch córek. W styczniu 2022 roku nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka ukazała się jej książka pt. „Burza”.