Druga sobota z przewodnikiem PTTK

„Szwedzi w Elblągu” to tytuł drugiego spaceru w ramach cyklu darmowych spotkań dla mieszkańców, turystów oraz wszystkich zainteresowanych historią Elbląga.

Spacery prowadzone są przez elbląskich przewodników z Koła Przewodników i Pilotów Turystycznych im. R. Gierzyńskiego przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej a także przy współpracy zaproszonych gości, historyków, właścicieli obiektów oraz pasjonatów historii.

W swojej bogatej historii miasto Elbląg/Elbing narażone było na częste napady, tudzież przemarsze obcych wojsk. Do tych niezbyt miłych wspomnień możemy zaliczyć bytność wojsk szwedzkich.

Pierwszy taki „kontakt” to rok 1626, kiedy to nastąpił wjazd do Elbląga króla Szwecji Gustawa Adolfa w towarzystwie oficerów sztabu, kawalerii, piechoty w pełnym oporządzeniu. Król został przyjęty w kamienicy na ulicy Św. Ducha 18. Tak się składa, że 16 lipca 2022 mija dokładnie 396 lat od pierwszego napadu Szwedów na Elbląg ale o tym oraz o innych świadectwach bytności Szwedów w Elblągu opowie przewodnik turystyczny: Małgorzata Światkowska.

Spotkanie:

- sobota (9 lipca)

- godz. 10

- miejsce zbiórki: przy Niskim Moście, parking dla autobusów

Wakacyjny cykl Sobót związany jest z „Popularyzacją krajoznawstwa oraz wspieraniem różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na szlaku parków”, jako zadanie publiczne dofinansowane przez Miasto Elbląg.

Serdecznie zapraszamy