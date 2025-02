Drzewo czy drewno?

Na takie pytanie muszą sobie odpowiedzieć goście, którzy w Galerii EL obejrzą wystawę Igora Omulewskiego „Drzewo“. Wernisaż wystawy odbył się wczoraj (13 lutego). Zobacz zdjęcia.

„Drzewo w wizji Omuleckiego to żywy organizm, budulec i „kulturowa skamielina" – element graniczny między naturą a kulturą, który funkcjonuje jako świadectwo czasu oraz ludzkiej ingerencji. Jest to zarazem obiekt kontemplacji, wykraczający poza wymiar intelektualny. W przestrzeni dawnego kościoła gotyckiego, który stał się „Świątynią sztuki", drzewa i drewno stają się mediatorami dialogu między sacrum, historią i współczesnością.“ - możemy przeczytać w tekście zapowiadającym wystawę.

Mogło by się wydawać, że głównym tematem jest drzewo, zarówno naturalne, jak i „po przejściach“ na drewno. Ale to tylko pretekst do opowiadania historii, także historii rodzinnych Igora Omuleckiego.

- W trakcie oglądania może się u Państwa pojawić konfuzja, dlaczego ta wystawa nazywa się „drzewo“, a nie „drewno“? Na to pytanie odpowiedzi niech Państwo poszukają sami - mówił Igor Omulecki podczas wczorajszego (13 lutego) wernisażu wystawy w Galerii EL. - Z mojej perspektywy jest to trochę odbicie naszego stosunku do drzewa w naszej kulturze. Czym to drzewo jest? Dopiero po zrealizowaniu tej wystawy uświadomiłem sobie, że przeważa drewno. Drzewo jest na różne sposoby przetwarzane, kaleczone, jest materiałem, budulcem...

Prace zaprezentowane w galerii EL powstały w trakcie ostatnich 10 lat. Nadaje to wystawie charakter przekrojowy, ale też pokazuje jak na przestrzeni tych 10 lat autor postrzegał drzewo i drewno. Kilkakrotnie przyczyną powstania danej pracy była historia rodzinna, co nadaje pracom wymiar osobisty.

Kuratorem wystawy jest Maciej Olewniczak. Wystawę można oglądać do 13 kwietnia.