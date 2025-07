Przeglądamy majątki szefów miejskich instytucji

Co zmieniło się w majątkach szefów miejskich instytucji w Elblągu od 2024 roku? Sprawdziliśmy zapisy z najnowszych oświadczeń majątkowych 20 osób, które pełnią funkcje kierownicze w samorządzie.

Nasze zestawienie przygotowaliśmy w kolejności alfabetycznej, skupiając się na osobach, które kierują najważniejszymi elbląskimi instytucjami związanymi ze sportem, kulturą, opieką społeczną, zdrowiem czy też bezpieczeństwem. Dane obejmują pięć kategorii: oszczędności, nieruchomości, wynagrodzenie w 2024 r., samochód i informacje o kredytach i innych zobowiązaniach. Porównujemy też, co zmieniło się w tych majątkach od 2023 roku. Po co to robimy? Bo każdy ma prawo zapoznać się z takimi danymi zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, a ta wiedza służy idei przejrzystości życia publicznego i społecznego.

W zestawieniu po raz pierwszy pojawił się Adam Krause, nowy dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych, który objął obowiązki w lutym 2025 roku. Wcześniej był wicedyrektorem MOSiR.

Katarzyna Chuchra, dyrektor Domu Samopomocy w Elblągu

oszczędności: 99,6 tys. zł (14,6 tys. więcej niż w 2023 r.), 2,8 tys. euro (o 200 mniej niż rok wcześniej), 2,8 tys. USD (bez zmian, wszystko współwłasność małżeńska).

nieruchomości: mieszkanie o pow. 58 m kw. i wartości 348 tys. zł (wartość rynkowa, współwłasność małżeńska, wartość bez zmian), mieszkanie o pow. 37 m kw. i wartości 296 tys. zł (wartość rynkowa, współwłasność małżeńska, wartość bez zmian) oraz mieszkanie o pow. 34 m kw. i wartości 200 tys. zł (wartość rynkowa, majątek odrębny, wartość bez zmian). Niezabudowana działka rolna o pow. 3 tys. m kw. o wartości 50 tys. zł. (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian)

wynagrodzenie w 2024 r.: 126,3 tys. zł (umowa o pracę, więcej o 19,9 tys. zł niż rok wcześniej), 32,4 tys. zł (wynajem mieszkania, więcej o 1,4 tys. zł niż rok wcześniej). W sumie więcej o 21,3 tys. zł więcej niż rok wcześniej..

samochód: skoda superb (2013, nie podano wartości) (współwłasność małżeńska); doszedł samochód fiat ducato (1989, współwłasność z teściem). Bez zmian.

kredyty: hipoteczny (do spłaty 46,7 tys. zł), o prawie 2 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu

oszczędności: 230 tys. zł (80 tys. więcej niż w 2023 r.), 30 tys. euro (bez zmian)

nieruchomości: dom o pow. 152 m kw. i wartości 600 tys. zł (wartość wyższa o 150 tys. zł niż rok wcześniej.

wynagrodzenie w 2024 r: 545 tys. zł (więcej o 160 tys. zł niż rok wcześniej, umowa o pracę), 235,4 tys. zł (umowy zlecenie, trzy tysiące więcej), 91,4 tys. zł (emerytura o 13,2 tys. zł więcej). W sumie o 175 tys. zł więcej niż w 2023 r.

samochód: Lexus NX z 2024 r. (nowy zakup) o wartości 260 tys. zł.

kredyty: nie ma (bez zmian)

Ewa Karpiuk, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej

oszczędności: 183 tys. zł (o 55 tys. zł więcej niż w 2023 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 60,5 tys. zł i wartości 288 tys. zł (wartość bez zmian, współwłasność małżeńska)

wynagrodzenie w 2024 r.: 146,2 tys. zł ( o 24 tys. więcej niż w 2023 r.)

samochód: toyota CHR (2019, współwłasność małżeńska, bez zmian)

kredyty: nie ma (bez zmian).

Arkadiusz Kosecki, dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego

oszczędności: 70 tys. zł (współwłasność małżeńska, bez zmian

nieruchomości: dom o pow. 140 m kw. i wartości ok. 500 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian); działka rekreacyjna o pow. 2,5 tys. m kw. zabudowana domem o pow. 100 m kw. i wartości ok. 650 tys. zł (wartość wyższa o 150 tys. zł niż rok wcześniej), działka rekreacyjna o pow. ok. 350 m kw. i wartości 35 tys. zł – wartość bez zmian (wszystkie nieruchomości współwłasność małżeńska)

wynagrodzenie w 2024 r.: 168,5 tys. zł (o 45 tys. zł więcej niż w 2023 r.)

samochód: jeep cherokee (2014) o wartości 80 tys. zł. (współwłasność małżeńska, wartość o 10 tys. zł wyższa)

kredyty: gotówkowy do spłaty ok. 55 tys. zł (o 6 tys. zł mniej niż w 2023 r.)

Adam Krause, dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych (złożył oświadczenie na dzień objęcia stanowiska, w lutym 2025 r.)

oszczędności: 26 tys. zł

nieruchomości: nie ma

wynagrodzenie w 2024 r: 8 tys. zł (podał wynagrodzenie od 1.01.2025 do 3.02.2025 r.

samochód: renault captur 2019, wyceny nie podano

kredyty: nie ma

Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

oszczędności: 140 tys. zł (o 90 tys. zł więcej niż rok wcześniej)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 75 m kw i wartości 430 tys. zł (wartość bez zmian), garaż o pow. 17 m kw i wartości 30 tys. zł (wartość bez zmian); wszystkie nieruchomości stanowią majątek odrębny. Nie ma już mieszkania o pow. 41 m kw., które widniało w oświadczeniu z 2023 r.

wynagrodzenie za 2024 r.: 183,3 tys. zł (umowa o pracę, o 12,4 tys. zł więcej niż w 2023 r.), 15,9. tys. zł (umowy zlecenie, 1,5 tys. zł mniej niż rok wcześniej). W sumie o 10,9 tys. zł więcej niż w 2024 r.

samochód: skoda octavia (nowy zakup, 2024). Wcześniej miał w leasingu hundaya tuscona (2022 r.)

kredyty: hipoteczny (do spłaty 288 tys. zł, więcej o 15 tys. zł). Kredyt na samochód, do spłaty 144 tys. zł.

Beata Kulesza, dyrektor Elbląskiego Centrum Usług Społecznych

oszczędności: 40 tys. zł (o 26,8 tys. zł więcej niż w 2023 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 50 m kw. i wartości 300 tys. zł (wartość o 50 tys. zł wyższa niż rok wcześniej), garaż o pow.15,5 m i wartości 40 tys. zł (wartość bez zmian)

wynagrodzenie w 2024 r.: 171,9 tys. zł (o 30 tys. więcej niż rok wcześniej)

samochód: opel mokka (2023, bez zmian), obecna wartość 105 tys. zł.

kredyty: 62,4 tys. zł do spłaty (druga rata za auto)

Arkadiusz Kulik, komendant Straży Miejskiej

oszczędności: 56,4 tys. zł (o 104 tys.zł mniej niż w 2022 r.), papiery wartościowe na kwotę 250 zł (bez zmian), ubezpieczenie na życie o wartości wykupu 30 tys. zł (o 5,1 tys. więcej niż w 2023), PPK Allianz - 15 tys. zł (o 1,9 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 810 euro (o 220 więcej), 751 dolarów (o 400 mniej).W sumie o 97 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

nieruchomości: dom o pow. 78 m kw. i wartości 390 tys. zł (bez zmian, kwota wpisana z aktu notarialnego); mieszkanie o pow. 30 m kw i wartości 68 tys. zł (wartość bez zmian, kwota wpisana z aktu notarialnego)

wynagrodzenie w 2024 r.; 149,9 tys. zł (umowa o pracę w Straży Miejskiej, o 6,6 tys. zł więcej niż w 2023 r.), 121.9 tys. zł (emerytura, o 13 tys. zł więcej niż w 2023 r.), 6 tys. zł (najem nieruchomości, bez zmian). Komendant wpisał także przychody ze sprzedaży samochodu (21 tys.), z odszkodowań (9 tys. zł), polisy ubezpieczeniowej (3,5 tys. zł) i z Pracowniczych Programów Kapitałowych - 4,5 tys. zł.

samochód: BMW 3 (2011), audi Q5 (2021, nowy nabytek), sprzedał volkswagena z 2011 r.).

kredyty: nie ma już kredytu hipotecznego (wygrał sprawę frankową z bankiem), pożyczka na bieżące wydatki - 15 tys. zł zaciągnięta przez żonę, kredyt na zakup samochodu (pozostało do spłaty 57 tys. zł)

Edyta Lichacz, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury

oszczędności: nie ma (bez zmian)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 109 m kw. i wartości 600 tys. zł (wartość większa o 50 tys. zł)

wynagrodzenie w 2024 r: 137,4 tys. zł (umowa o pracę o 39.9 tys. zł więcej niż rok wcześniej); 4,2 tys. zł (umowy zlecenie, o 3,6 tys. ł mniej niż w 2023 r; inne źródła - 2,9 tys. zł. W sumie o 39,2 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: ford mondeo (2017, własność, bez zmian).

kredyty: nie ma już kredytu hipotecznego. Kredyt gotówkowy – do spłaty pozostało 130 tys. zł.

Mirosława Marjańska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1

oszczędności: 20 tys. zł (więcej o 5 tys. niż w 2023 r.)

nieruchomości: nie ma (bez zmian)

wynagrodzenie w 2024 r.: 162,2 tys. zł (więcej o 43 tys. zł niż w 2023 r.)

samochód: fiat 500 (2017). Nowy nabytek. Wcześniej była skoda citigo (2017).

kredyty: nie ma (bez zmian)

Anna Miazga, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Elblągu

oszczędności: 60 tys. zł (współwłasność małżeńska, o 17 tys. zł więcej niż rok wcześniej)

nieruchomości: dom w zabudowie bliźniaczej (pow. 87 m kw.) z działką o pow. 595 m kw. (łączna wartość 700 tys. zł);współwłasność małżeńska (wartość o 50 tys. Zł wyższa niż rok wcześniej); drewniany dom całoroczny o pow. 35 m kw.z poddaszem, na działce rekreacyjnej o pow. 770 m kw (łączna wartość 200 tys. zł, współwłasność małżeńska, wartość bez zmian), grunty rolne o pow. 1000 m kw. I wartości 30 tys. Zł (współwłasność z dwiema osobami z rodziny, wartość bez zmian).

wynagrodzenia za 2024 r.: 88,2 tys. zł (umowa o pracę - 35 tys. zł mniej niż w poprzednim roku), 28,7 tys. zł (przychód zwolniony z podatku, w poprzednim oświadczeniu go nie było), 2 tys. zł z tytułu wynagrodzenia rocznego za 2023 r. (rok wcześniej było o 3,5 tys. zł), 6.5 tys. zł (umowy zlecenia, więcej o 3 tys. zł niż rok wcześniej). W sumie ok. 8 tys. zł więcej niż w poprzednim roku.

samochód: kia rio (2019, współwłasność małżeńska), seat ibiza (2008, współwłasność z córką). Bez zmian

kredyty: pożyczka z kasy zapomogowo-pożyczkowej (pozostało do spłaty 22,5 tys. zł). Więcej o 12,5 tys. zł niż rok wcześniej.

Izabela Misiak, dyrektor Domu Pomocy Społecznej Niezapominajka

oszczędności: nie ma (bez zmian)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 52 m kw i wartości ok. 360 tys. zł (wartość bez zmian).

wynagrodzenie za 2024 r.: 146,5 tys. zł. Więcej o 25 tys. zł niż rok wcześniej.

samochód: nissan juke (2013), majątek odrębny (bez zmian)

kredyty: konsolidacyjny remontowy (do spłaty 27,8 tys. zł, mniej o 1,9 tys. zł niż rok wcześniej)

Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej

oszczędności: 40 tys. zł (20 tys. zł mniej niż rok wcześniej), 2000 euro (o 500 zł więcej niż w 2022 r.), fundusze IKZE – ok. 133 tys. zł (wspólnie z żoną, o ok. 24 tys. zł więcej niż w 2022 r.). W sumie o ok. 4 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

nieruchomości: dom o pow. 120 m kw. i wartości 250 tys. zł (współwłasność, wartość wyższa o 50 tys. zł); mieszkanie o pow. 90 m kw. z piwnicą (7 m kw.) o łącznej wartości ok. 370 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmian); działka pod domem o pow. 491 m kw. i wartości ok. 20 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmian).

wynagrodzenie w 2024 r.: 161,4 tys. zł (umowa o pracę, więcej o 12 tys. zł niż rok wcześniej); 5,3 tys. zł (umowa zlecenie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o 4 tys. zł mniej niż rok wcześniej). W sumie o 8 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: toyota avensis (2015, wartości nie podano). Nowy zakup – toyota RAV4 (2022 r., wartości nie podano)

kredyty: kredyt na zakup samochodu, pozostało do spłaty 65,9 tys. Zł. Wcześniej nie było zobowiązań.

Karolina Nowotczyńska, dyrektor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

oszczędności: 5 tys. zł (mniej o 20 tys. zł niż w 2022 r., współwłasność majątkowa); waluty: 280 euro, kryptowaluty (o łącznej wartości ok. 15 tys. zł, wcześniej ich nie było w oświadczeniach), papiery wartościowe o łącznej wartości ok. 1,1 tys. zł (wcześniej również ich nie było).

nieruchomości: mieszkanie o pow. 56 m kw. i wartości 350 tys. zł; grunty rolne o pow. 0,15 ha o wartości 72 tys. zł (bez zmian), udział w drodze o wartości 200 zł. (bez zmian)

wynagrodzenie w 2024 r.: 145,3 tys. zł (umowa o pracę, więcej o 12,5 tys. niż w 2023 r.), 20,9 tys. zł (prawa autorskie, o 7,3 tys. zł więcej niż w 2022 r.); 20,6 tys. zł (umowy cywilno-prawne, o 8,9 tys. zł więcej). W sumie więcej o 28 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: nie ma (bez zmian)

kredyty: mieszkaniowy (pozostało do spłaty 159 tys. zł, o 100 tys. zł mniej niż rok wcześniej).

W oświadczeniu pani Karolina wpisała skrzypce z 1946 roku.

Emilia Orzechowska, dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL

oszczędności: 50 tys. zł (o 2 tys. zł więcej niż w 2022 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 63,4 m i wartości 859 tys. zł (wartość mniejsza o 41 tys. zł), działka (łąka) o pow. 1,84 ha i wartości 35 tys. zł, zabudowana działka o pow. 400 m kw. i wartości łącznej 145 tys. zł (1/6 udziału). Wartości działek bez zmian.

wynagrodzenie w 2024 r.: 129,1 (umowa o pracę, więcej o 9,2 tys. zł niż rok wcześniej), 52,4 tys. zł (działalność wykonywana osobiście, więcej o 33 tys. zł), 23,3 tys. zł (prawa autorskie, mniej o 19,9 tys. zł). W sumie o 62 tys. zł więcej niż w 2023 r.

samochód: nie ma (bez zmian)

kredyty: wzięty kredyt na zakup sprzętu AGD, do spłaty ok. 10 tys. zł.

Iwona Radej, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

oszczędności: nie ma (bez zmian)

nieruchomości: wynajmuje mieszkanie o pow. 51 m kw.

wynagrodzenie w 2023 r.: 159,3 tys. zł (umowa o pracę, o ok. 46 tys. więcej niż w 2023 r.), 28,4 tys. zł (jako członek rady nadzorczej szpitala w Pasłęku, o 8 tys. zł więcej), W sumie o ok. 54 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: citroen DS 3 (2014), majątek odrębny (bez zmian)

kredyty: gotówkowy (do spłaty 74,5 tys. zł, więcej o 62 tys. niż rok wcześniej), karta debetowa do wysokości 20 tys. zł (w poprzednim oświadczeniu jej nie było).

Wojciech Rudnicki, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

oszczędności: 131 tys. zł (lokaty terminowe, więcej o 66 tys. zł niż rok wcześniej),

8,2 tys. zł (wkład w kasie zapomogowo-pożyczkowej, 400 zł więcej), fundusz IKE (267 tys. zł, więcej o ok. 40 tys. zł niż w 2023 r.), 2,8 tys. Zł (konto oszczędnościowe, o 31 tys. zł mniej niż rok wcześniej). W sumie o 75 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

nieruchomości: w oświadczeniu nie ma już domu z garażem i budynkiem gospodarczym, w których miał 1/16 udziału (spadek po ojcu); mieszkanie o pow. 74 m kw. i wartości ok. 410 tys. zł (współwłasność, wzrost wartości nieruchomości o 20 tys. w porównaniu z 2023 r.); dom jednorodzinny o pow. 63 m kw. i wartości ok. 360 tys. zł (współwłasność, wartość o 10 tys. wyższa niż w 2023 r.); działka pod domem o pow. 550 m kw. i wartości ok. 46 tys. zł (współwłasność, wartość o 1 tys. zł wyższa niż w 2023 r.); garaż o pow. 14 m kw. (własność) wartości 40 tys. zł (1 tys. zł więcej), grunt pod garażem ok. 7 tys. zł (wartość o 1 tys. zł wyższa niż rok wcześniej).

wynagrodzenie w 2024 r.: 120,6 tys. (umowa o pracę, więcej o ok. 4,9 tys. zł więcej niż w 2023 r., w tym trzynasta pensja, świadczenia socjalne), 13,3 tys. zł (warsztaty terapii zajęciowej; (mniej o 1 tys. zł niż w 2023 r.); 53,9 tys. zł (działalność wykonywana osobiście, więcej o ok. 18 tys. zł). Zasiada od 1.07.2020 r. w radzie nadzorczej ETBS (dochód 14,8 tys. zł, o 5 tys. zł więcej niż rok wcześniej). W sumie więcej o ok. 26,9 tys. zł niż rok wcześniej.

samochód: opel mokka (2014, bez zmian, koszt zakupu 44 tys. zł), opel astra (2001, koszt zakupu 4 tys. zł); ford K (2009, koszt zakupu 12 tys. zł (współwłasność z żoną).

kredyty: nie ma (bez zmian)

Mirosław Siedler, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego

oszczędności: 117,9 tys. zł (majątek odrębny, o 400 zł więcej niż rok wcześniej)

nieruchomości: dom o pow. 159 m kw. (wartość 660 tys. zł, własność, bez zmian), działka budowlana o pow. 769 m kw. (własność), nieużytki o pow. 559 m kw. (wartość 4500 zł, własność odrębna, bez zmian). .

wynagrodzenie: 109,8 tys. (umowa o pracę w muzeum, w poprzednim oświadczeniu jego wynagrodzenie jako dyrektora teatru do końca sierpnia 2023 r. – gdy odchodził z tamtego stanowiska - wyniosło 98,1 tys. zł); 1,5 tys. zł – umowy zlecenia; 611 zł (prawa autorskie), 15,2 tys. zł (zasiłek chorobowy)

samochód: citroen picasso (2015, własność odrębna), bez zmian.

kredyty: nie ma (bez zmian).

Agnieszka Siulecka, kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

oszczędności: 2,9 tys. zł (współwłasność małżeńska, 300 zł więcej niż w 2023 r.)

nieruchomości: nie ma (bez zmian)

wynagrodzenie za 2024 r.: 104,4 tys. zł (o 4,8 tys. zł więcej niż rok wcześniej). 480 zł (umowa zlecenie, wcześniej jej nie było). W sumie o 5,2 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: mazda CX-3 (2017, współwłasność małżeńska). Nissan micra (2014, wcześniej go nie było, wspó;własność małżeńska)

kredyty: limit odnawialny w banku (do spłaty 58,2 tys. zł); trzy kredyty gotówkowe, do spłaty pozostało w sumie 21 tys. Zł. Do spłaty pozostała podobna kwota jak rok wcześniej.

Anetta Tatarewicz-Łata, dyrektor Centrum Usług Wspólnych

oszczędności: 34,1 tys. zł (o 25 tys. zł mniej niż w 2023 r.)

nieruchomości: nie ma (bez zmian)

wynagrodzenie w 2024 r.: 149,8 tys. zł (o 9,9 tys. zł więcej niż w 2023 r.)

samochód: toyota corolla cross (2022, bez zmian)

kredyty: kredyt na zakup samochodu – do spłaty 48,8 tys. zł. (mniej o prawie 15 tys. zł niż rok wcześniej).

W przyszłym tygodniu przejrzymy oświadczenia dyrektorów w ratuszu, którzy podejmują decyzje administracyjne (tylko takie osoby muszą składać oświadczenia) oraz oświadczenia zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, w którym zasiada elblążanin Robert Turlej.

Dotychczas opublikowaliśmy oświadczenia władz miasta, elbląskich radnych i dyrektorów miejskich spółek za 2024 r.