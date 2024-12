Duet na emporze

Duet to wystawa prezentująca twórczość Anny i Jacka Albrechtów – artystycznej pary związanej z Malborkiem, której dokonania artystyczne od lat wzbogacają krajobraz kulturalny naszego regionu. Na dwóch piętrach empory zgromadzono dzieła ukazujące odmienną, a zarazem dopełniającą się wizję artystyczną pary artystów. Wernisaż w Galerii EL odbędzie się w czwartek, 5 grudnia.

Anna Albrecht, specjalizująca się w malarstwie, tworzy dzieła pulsujące subtelnym rytmem emocji i natury. Jej kompozycje, przepełnione o stonowanych barwach, zdają się być zapisami ulotnych chwil i wrażeń. Inspiracje zaczerpnięte z plenerów i obserwacji codziennego życia odnajdują wyraz w obrazach, które oddają zarówno wewnętrzny świat artystki, jak i złożoność otaczającej rzeczywistości.

Jacek Albrecht, z kolei, wyraża swoje zainteresowanie malarstwem sztalugowym, rysunkiem i grafiką. Jego prace wyróżnia precyzja i głęboko przemyślana kompozycja. Artysta z powodzeniem łączy klasyczne techniki z indywidualnym podejściem do tematu, co owocuje dziełami o wyjątkowej sile wyrazu.

Duet to zaproszenie do spotkania z dwoma artystycznymi światami, które, choć różne, współgrają ze sobą w sposób fascynujący. Zachęcamy do odkrycia tej wyjątkowej wystawy, która ukazuje, że sztuka rodzi się zarówno z indywidualnych doświadczeń, jak i z siły wspólnego tworzenia.

Duet

Anna i Jacek Albrecht

Wernisaż 5.12.2024, godz. 18. Wstęp wolny.

Wystawa potrwa do 2 lutego 2025 r.

Kuratorka: Joanna Mierzejewska