Dyrektorzy na lata

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przedłużył bez konkursu umowy dla dotychczasowych dyrektorów regionalnych instytucji kultury: Centrum Spotkań Europejskich Światowid i Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Pierwszemu na trzy, drugiemu na siedem lat.

Antoni Czyżyk będzie dyrektorem Centrum Spotkań Europejskich co najmniej do 31 grudnia 2026 roku. Tak wynika z uchwały Zarządu Województwa, który powierzył mu funkcję dyrektora na kolejne trzy lata. Władze regionu nie ogłaszały konkursu na to stanowisko, skorzystały z przepisów o przedłużeniu umowy dla dyrektora po zasięgnięciu opinii ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Antoni Czyżyk w 2024 roku skończy 64 lata, dyrektorem CSE Światowid jest od 2004 roku, od 1991 roku był wicedyrektorem tej instytucji, jest chyba najdłużej w województwie pełniącym obowiązki menadżera kultury związanym z jedną instytucją. Jest także twórcą Elbląskiego Klubu Tańca Jantar, międzynarodowym sędzią tańca towarzyskiego, a od 2010 roku radnym Rady Miejskiej, a od 2018 roku jej przewodniczącym.

Z kolei obowiązki dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku bez konkursu, na tej samej podstawie prawnej, przedłużono Mirosławowi Jonakowskiemu, który kieruje tą instytucją od 2019 roku. Wcześniej był m.in. kuratorem ds. Konserwacji architektury Muzeum Zamkowego w Malborku (od 2012 r.), Miejskim Konserwatorem Zabytków w Elblągu czy kierownikiem elbląskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie (od 2002 r.). Zarząd Województwa powierzył mu obowiązki dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2030 roku.

Dodajmy, że Zarząd Województwa nie skorzystał z tych samym przepisów w kwestii dyrektora Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, którym przez ostatnie 20 lat kierował Mirosław Siedler. Ogłosił konkurs, który wygrał Paweł Kleszcz, obejmując obowiązki dyrektora 1 września tego roku.