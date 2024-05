Po raz 56. Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Oddziału w Elblągu zaprasza na Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej. 18 i 19 maja dzieci i młodzież ucząca się języka ukraińskiego w punktach nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego a także zespoły dziecięce działające przy Związku Ukraińców w Polsce oraz innych organizacjach mniejszości ukraińskiej w całym kraju, wystąpią na deskach elbląskiego Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

W tegorocznym festiwalu weźmie udział ponad 300 uczestników a wśród nich dzieci i młodzież z Polski i Ukrainy, którzy zaprezentują zebranej publiczności, w postaci różnych form artystycznych, to, co kultura ukraińska ma najlepszego.

- Ten festiwal, to święto nas wszystkich, całej naszej społeczności. Dzięki niemu, możemy kultywować naszą kulturę, pokazywać to, co w niej najpiękniejszego i najcenniejszego. Festiwal pozwala wierzyć, patrząc na tych młodych ludzi na scenie ale i dzieci niejednokrotnie w wieku przedszkolnym, że choćby nie wiadomo jak wróg się starał, nasza Ojczyzna, nasza kultura i nasz naród przetrwa w rodzinie pastw wolnej Europy i wolnego świata – mówi Mirosław Prytuła, zastępca przewodniczącego oddziału elbląskiego Związku Ukraińców w Polsce.

W Ukrainie trwa, kolejny już rok walka z rosyjskim agresorem. W czasie gdy na elbląskich deskach trwać będzie Festiwal, na ziemiach Ukrainy będzie trwał 815 i 816 dzień pełnoskalowej agresji rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Podobnie jak w poprzednich latach, na scenie nie zabraknie więc odniesień do sytuacji jaka się dzieje za wschodnimi granicami Polski.

Zwieńczeniem pierwszego festiwalowego dnia będzie koncert zespołów działających przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Markiana Szaszkiewicza w Przemyślu pt. „Przemyśl w Elblągu”.

- Artyści wystąpią z dwugodzinnym, tradycyjnym repertuarem podczas którego posłuchać będzie można występu bandurzystek jak również zespołu „Krajeczka” wykonującego Muzykę Dawną, Biały Śpiew a także zobaczyć pokazy tańca w wykonaniu formacji Arkan – mówi Mirosław Prytuła.

Drugi dzień Festiwalu, to tradycyjny już Koncert Galowy, który w tym roku poświęcony będzie zmarłemu niedawno Mironowi Syczowi.

- Zaczynaliśmy dość niewinnie od małego konkursu recytatorskiego, który wraz z kolejnymi edycjami rósł, by ostatecznie przybrać dzisiejszą formę – podsumowuje Mirosław Prytuła. - Nie było by tego wszystkiego, gdyby nie ludzie dobrej woli, wśród nich Miron Sycz, któremu dedykujemy tegoroczny koncert galowy. Ważnym odnotowania jest również fakt, że od dwudziestu trzech lat „naszym festiwalowym domem” jest Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, który nieustannie jest naszym partnerem, na którego zawsze możemy liczyć – podsumowuje.

Harmonogram Festiwalu:

18 maja

10:00 Koncert 56. Dziecięcego Festiwalu Kultury Ukraińskiej – prezentacja zespołów dziecięcych

17:30 Koncert zespołów działających przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marka Szaszkiewicza w Przemyślu pt. „Przemyśl w Elblągu”

19 maja

10:30 Koncert galowy 56. Festiwalu Kultury Ukraińskiej

Organizatorem festiwalu jest Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Elblągu przy współpracy z Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

Honorowy Patronat nad Festiwalem objął Prezydent Miasta Elbląg.

Razem z Tobą jest patronem medialnym wydarzenia.

Festiwal zrealizowany został przy pomocy finansowej Budżetu Państwa. Zrealizowano dzięki dotacji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezydenta Miasta Elbląg oraz Powiatu Elbląskiego.