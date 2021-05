Dzieje zakonów na terenie północnej Polski

We wtorek, 18 maja, o godz. 17 zapraszamy na spotkanie w ramach „Wirtualnej Regioteki” z prof. Rafałem Kubickim, autorem książki poświęconej studiom z dziejów zakonów w Prusach Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich. Rozmowę na profilu FB Biblioteki Elbląskiej poprowadzi Radosław Kubus.

Rafał Kubicki to historyk, mediewista, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego (Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza). Zainteresowania badawcze koncentruje na dziejach monastycyzmu, historii społeczno-gospodarczej władztwa zakonu krzyżackiego w Prusach, mieszczaństwie późnośredniowiecznym oraz strukturach wiejskich w średniowieczu i okresie nowożytnym. Autor licznych artykułów i monografii. Tylko w ostatnich dwóch latach ukazały się aż dwie monografie prof. Kubickiego, tj. „Testamenty elbląskie. Studium z dziejów miasta i jego mieszkańców w późnym średniowieczu”, Gdańsk 2020 oraz „Prussia Monastica. Studia z dziejów zakonów w Prusach Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich (od XIII do połowy XIX w.)”, Gdańsk 2021.

O książce „Prussia Monastica. Studia z dziejów zakonów w Prusach Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich (od XIII do połowy XIX w.)” z opisu wydawcy:

Książka zawiera studia dotyczące wybranych aspektów życia monastycznego w Prusach Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich od XIII do połowy XIX w. Większość opracowań poświęcono działalności zakonów mendykanckich (dominikanów i franciszkanów). Choć poszczególne prace przedstawiają różne zagadnienia szczegółowe i obejmują bardzo długi czas, to w sumie składają się na spójny obraz funkcjonowania instytucji klasztornych na tych terenach, dając świadectwo ich niezwykłej umiejętności przystosowania się do zachodzących zmian.